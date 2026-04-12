Las ‘goleadas’ de la justicia en Ecuador: más de una decena de casos de corrupción sacuden al país
Los grandes casos de corrupción investigados por la Fiscalía evidencian una lucha constante entre la justicia y redes criminales que buscan impunidad
Y no precisamente en el fútbol, donde más de tres goles es goleada, sino en la justicia que encarcela a los pillos y los ‘premia’ con vacaciones en el Encuentro, calabozo que no permite celulares, armas, computadoras ni drogas, y sin lujos como saunas o piscinas.
Justicia
Federación de Abogados y Observatorio de Justicia rechazan amedrentamientos contra jueces
Mónica Jara Chérrez
Los grandes casos destapados por la Fiscalía
Los implicados y sus casos, en su mayoría ‘chavistas, maduristas’, fueron denunciados por Diana Salazar:
- Metástasis: red de corrupción en el sistema judicial.
- Purga: derivado de Metástasis, expuso manipulación en Guayas.
- Plaga: jueces, abogados y policías liberaban presos mediante sobornos.
- Encuentro: corrupción en el sector público.
- Independencia Judicial: injerencia en procesos, como la de Wilman Terán.
- Reconstrucción de Manabí: perjuicios tras el terremoto.
- Ligados: asociación ilícita de exvocales.
- Sinohydro: presuntos actos de corrupción.
- Vocales: irregularidades en designaciones.
- Nene: involucra al hijo de Verónica Abad.
- Celi: manipulación de glosas.
- Pampa, Sobornos 2012-2016, Odebrecht, Isspol, Daniel Salcedo, entre otros.
- Fachada: jueces favorecieron a familiares de un cabecilla criminal.
- Triple A: comercialización ilegal de combustibles subsidiados.
- Goleada: delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria.
Más de 200 implicados y un sistema bajo presión
En estas ‘goleadas’ habría unos 230 implicados (10 por caso), con 50 % detenidos y 20 % con medidas que terminan en fugas por chantajes a jueces y fiscales. Esto genera desconfianza en la Policía.
Justicia
Caso Goleada: Fiscalía recusa al tribunal que liberó a los hermanos Álvarez
Sara Ortiz
En los calabozos, los acusados buscan clemencia o simulan enfermedades para salir. Es el caso de Glas, con audiencias frecuentes y huelgas de hambre, esperando en el ‘juez suicida’. También se liberó a los hermanos del alcalde Álvarez por falta de indicios.
¿Cómo explicar 27 millones de galones de combustible subsidiado? La Judicatura debe revisar los bienes de los implicados.
Estas son las ‘goleadas’ a delincuentes intocables y también perdonadas por un VAR judicial.
Carlos Mosquera Benalcázar