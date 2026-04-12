Las ‘goleadas’ de la justicia en Ecuador: más de una decena de casos de corrupción sacuden al país

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, apareció en la audiencia de apelación del caso Goleada con su cabello rapado.Archivo Expreso

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Y no precisamente en el fútbol, donde más de tres goles es goleada, sino en la justicia que encarcela a los pillos y los ‘premia’ con vacaciones en el Encuentro, calabozo que no permite celulares, armas, computadoras ni drogas, y sin lujos como saunas o piscinas.

Los grandes casos destapados por la Fiscalía

Los implicados y sus casos, en su mayoría ‘chavistas, maduristas’, fueron denunciados por Diana Salazar:

Metástasis: red de corrupción en el sistema judicial.

Purga: derivado de Metástasis, expuso manipulación en Guayas.

Plaga: jueces, abogados y policías liberaban presos mediante sobornos.

Encuentro: corrupción en el sector público.

Independencia Judicial: injerencia en procesos, como la de Wilman Terán.

Reconstrucción de Manabí: perjuicios tras el terremoto.

Ligados: asociación ilícita de exvocales.

Sinohydro: presuntos actos de corrupción.

Vocales: irregularidades en designaciones.

Nene: involucra al hijo de Verónica Abad.

Celi: manipulación de glosas.

Pampa, Sobornos 2012-2016, Odebrecht, Isspol, Daniel Salcedo, entre otros.

Fachada: jueces favorecieron a familiares de un cabecilla criminal.

Triple A: comercialización ilegal de combustibles subsidiados.

Goleada: delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria.

Más de 200 implicados y un sistema bajo presión

En estas ‘goleadas’ habría unos 230 implicados (10 por caso), con 50 % detenidos y 20 % con medidas que terminan en fugas por chantajes a jueces y fiscales. Esto genera desconfianza en la Policía.

En los calabozos, los acusados buscan clemencia o simulan enfermedades para salir. Es el caso de Glas, con audiencias frecuentes y huelgas de hambre, esperando en el ‘juez suicida’. También se liberó a los hermanos del alcalde Álvarez por falta de indicios.

¿Cómo explicar 27 millones de galones de combustible subsidiado? La Judicatura debe revisar los bienes de los implicados.

Estas son las ‘goleadas’ a delincuentes intocables y también perdonadas por un VAR judicial.

Carlos Mosquera Benalcázar