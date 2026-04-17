Impacto de la nueva normativa del IVA en la economía ecuatoriana

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Lo que debes saber SRI Ecuador exige pagar el IVA al declarar desde junio 2026 para validar la presentación.

Contribuyentes deberán cancelar el IVA completo en Ecuador; sin pago, la declaración será inválida.

Reforma tributaria busca liquidez fiscal y control en tiempo real del IVA en Ecuador.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) aplicará una reforma clave que transforma el proceso de declaración del IVA en Ecuador. A partir del 1 de junio de 2026, la declaración solo será válida si se realiza junto con el pago total del impuesto.

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El anuncio fue realizado este jueves 16 de abril de 2026 por el Servicio de Rentas Internas, marcando un cambio importante en la gestión tributaria del país y en la forma en que empresas y contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales.

¿En qué consiste el cambio en la declaración del IVA?

Con la nueva normativa, los contribuyentes deberán:

Presentar la declaración del IVA junto con el pago completo del impuesto

Realizar el pago en el mismo momento de la declaración

Evitar saldos pendientes o pagos parciales para validar el trámite

El punto más relevante es que, si el contribuyente no cancela el valor total del IVA, la declaración será considerada como no presentada, incluso si existen compensaciones parciales mediante notas de crédito.

Este ajuste elimina la práctica anterior en la que era posible declarar primero y pagar posteriormente, lo que generaba ciertos márgenes de tiempo para la cancelación del impuesto.

Objetivo de la reforma: mayor control y liquidez fiscal

Según explicó el experto tributario Francisco Salas, docente de la Universidad Internacional del Ecuador, la medida responde a una estrategia técnica del Estado para fortalecer la recaudación.

Entre los principales objetivos se destacan:

Mejora del flujo de caja del Estado (cash flow inmediato)

Control tributario en tiempo real

Reducción de omisiones en declaraciones sin pago

Mayor disciplina financiera en las empresas

Salas explica que anteriormente los contribuyentes podían declarar y pagar hasta 48 horas después, o incluso esperar a contar con liquidez. Con la nueva disposición, el pago será inmediato y obligatorio.

“Los ingresos por IVA no pertenecen a las empresas, sino al Estado. Por ello, deben contar con liquidez al momento de declarar”, señaló el especialista.

¿A quiénes aplica la nueva normativa del IVA en Ecuador?

La medida será obligatoria para todos los contribuyentes que declaren IVA en Ecuador, incluyendo personas naturales y empresas que emiten facturas según su actividad económica.

Sin embargo, existen excepciones específicas:

Usuarios del sistema de compensación fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador

Exportadores de bienes

Proveedores directos de exportadores, bajo condiciones establecidas

También se consideran los diferentes regímenes de IVA vigentes, como tarifa 0% y tarifa general (actualmente 15%), dependiendo de la actividad económica.

Impacto para empresas y contribuyentes

El cambio representa una transformación significativa en la dinámica tributaria del país. Entre los principales efectos se prevé:

Mayor exigencia de planificación financiera en empresas

Reducción del uso de plazos para pago posterior

Mayor control estatal sobre la recaudación del IVA

Ajustes en el flujo de caja de negocios de todos los tamaños

En la práctica, las empresas deberán asegurarse de contar con liquidez suficiente antes de presentar su declaración.