Willian Pacho juega EN VIVO: PSG vs. Lens por la Ligue 1

Willian Pacho se prepara para regresar al PSG este domingo 14 de septiembre a las 10:15, en un encuentro decisivo ante el Lens en el Parque de los Príncipes. El defensa ecuatoriano llega con pocas sesiones de entrenamiento debido a su reciente participación con la selección, pero su presencia será fundamental para asegurar la solidez defensiva del campeón parisino.

El PSG, líder de la Ligue 1 con 9 puntos tras tres victorias consecutivas, necesita continuar con su pleno de triunfos. Luis Enrique, recuperándose de una operación de clavícula, dirigirá desde el banquillo con la presión de mantener a raya al Lyon, que comparte puntaje, mientras Lens acecha con solo tres puntos menos.

Alineaciones de PSG vs Lens

PSG va ganado todo en Francia

Con un balance de 8 goles a favor y 3 en contra, el equipo parisino buscará imponer su ritmo desde el inicio, mientras Pacho se enfrenta al reto de controlar la ofensiva rival. Los aficionados podrán seguir la previa y el partido en vivo por expreso.ec, con actualizaciones minuto a minuto y crónica tras el pitazo final.

Lo que le pasó a Luis Enrique

Luis Enrique Martínez no permite que un accidente frene su energía. Tras sufrir la fractura de clavícula el 5 de septiembre en un accidente de bicicleta, el técnico del PSG reapareció con el brazo en cabestrillo y el cabello más corto, pero con la determinación intacta.

“Siempre intento ver lo positivo en lo negativo”, aseguró, transmitiendo confianza a sus jugadores. El asturiano confirmó que estará en el banquillo frente al Lens y en el debut de Champions contra Atalanta, demostrando compromiso absoluto.

EN VIVO el partido de Willian Pacho: PSG vs Lens

