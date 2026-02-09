Kenneth Walker III, el MVP que se convirtió en leyenda en el Super Bwl

El jugador de fútbol americano es el primer corredor en ser proclamado como el mejor después de mucho tiempo con Seahawks

Kenneth Walker III (I) sostiene el trofeo Lombardi junto a Sam Darnold, su rival en la consecución del MVP.

La noche más grande del fútbol americano tuvo un protagonista inesperado y profundamente simbólico: Kenneth Walker III, corredor de los Seattle Seahawks, quien levantó el trofeo de Jugador Más Valioso (MVP) del Super Bowl LX después de una actuación que quedará grabada en la memoria colectiva.

Detrás de las 135 yardas por tierra en 27 acarreos, y las 26 yardas por aire en dos recepciones del jugador de 25 años existe una historia que trasciende lo deportivo y roza lo milagroso.

Mucho antes de pisar un emparrillado de la NFL, Walker peleó una batalla que de vida o muerte. Y es que durante el verano previo a su último año de preparatoria, el entonces adolescente se despertó de madrugada con una sensación asfixiante. La urgencia médica fue inmediata y el diagnóstico estremecedor: coágulos de sangre en ambos pulmones que desembocaban en una casi segura embolia pulmonar. Los médicos fueron claros y contundentes: volver a jugar podía costarle la vida.

Aunque para muchos parecía su fin, Walker se aferró y empezó un camino de tratamientos, controles constantes y una incertidumbre permanente. Cada paso estuvo rodeado de dudas, cada avance exigió una fe inquebrantable y al final, contra todo pronóstico, su cuerpo respondió. El fútbol no desapareció de su horizonte y la NFL dejó de parecer un sueño imposible.

“Es un sueño hecho realidad, porque mucha gente juega toda su carrera y nunca llega tan lejos. Así que es una bendición. Agradezco al entrenador McDonald y al equipo por mantenernos unidos”, señaló el corredor en el festejo al final del partido.

MVP atípico

Walker, de 25 años, es el primer corredor en ser designado MVP del partido por el título de la NFL desde el Super Bowl XXXII de la temporada de 1997, cuando Terrell Davis obtuvo el premio con los Denver Broncos, en el partido que vencieron a los Green Bay Packers.

“Es genial esta sensación porque atravesamos muchas adversidades durante toda la temporada, pero nos mantuvimos unidos. Esa adversidad demostró quiénes éramos como equipo. Tenemos una gran hermandad y eso nos llevó al campeonato”, subrayó.

El equipo de Seatle en plena celebración del Super Bowl en el que dejaron atrás a los Patriots. Volvieron a festejar después de 11 años. Cortesía

Desde el Super Bowl I, que se jugó en 1967, solo ocho corredores han terminado como MVP del juego por el trofeo Vince Lombardi.

La posición que domina en esta designación es la de mariscal de campo con 33 premios, de ellos, Tom Brady, con cinco, es el jugador con mayor número. Le siguen Joe Montana y Patrick Mahomes, con tres premios, y Terry Bradshaw, Eli Manning y Bart Starr con dos cada uno.

Los receptores, con ocho MVP, son la segunda posición que más nombramientos ha tenido. Cooper Kupp fue el más reciente Jugador Más Valioso en esta posición en el Super Bowl LVI.

