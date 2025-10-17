Expreso
El ecuatoriano Piero Hincapié espera con ansias su debut con Arsenal en la Premier League.CORTESÍA

Vuelve Piero Hincapié en Arsenal: la decisión de Arteta antes del duelo con Fulham

Tras un mes de baja, el internacional ecuatoriano está listo para regresar. El DT del Arsenal da señales positivas

  • Redacción Expreso

Arsenal recibe una excelente noticia: el defensa ecuatoriano Piero Hincapié se ha reincorporado a los entrenamientos del primer equipo tras superar una lesión en la ingle. Su vuelta se produce justo a tiempo para el crucial calendario que enfrenta a los Gunners, consolidando su potencial defensivo en un momento clave de la temporada.

(Lea también: Jorge Guzmán confirma que Emelec pagará 480.000 dólares por el caso Leandro Vega)

Disponibilidad confirmada para medir al Fulham y Atlético de Madrid

El técnico Mikel Arteta confirmó la disponibilidad del joven zaguero en rueda de prensa este viernes. "Hincapié ha entrenado de nuevo hoy con el resto del equipo. Si todo va bien, estará disponible para jugar", declaró Arteta, destacando la importancia de tener de vuelta al jugador. 

Esto significa que Hincapié podrá ser convocado para el encuentro de este sábado 18 de octubre contra el Fulham y el choque de la Champions League ante el Atlético de Madrid del 21 de octubre.

Piero Hincapié
Piero Hincapié disputó apenas un minuto en la victoria de Arsenal 2-0 ante Athletic Bilbao en la Champions League.Cortesía

Arteta no escatimó en elogios al describir el perfil del internacional ecuatoriano. "Es un jugador con mucha determinación que va con todo a cada acción, especialmente en defensa. Es un jugador habilidoso con el balón", señaló. 

Un camino de recuperación tras la cirugía

El trayecto de Hincapié en el Arsenal ha sido un desafío físico. El defensa, quien llegó procedente del Bayern Leverkusen este verano, se sometió a una cirugía en la ingle a principios de la pretemporada.

Pese a un breve debut en competición europea, una recaída lo mantuvo fuera de las canchas por un mes. Su total recuperación permite al Arsenal contar con una pieza clave en su rotación defensiva.

