Villarreal espanyol
Villareal busca meterse entre los primeros de LaLiga 2026.CORTESIA

Villarreal vs Espanyol EN VIVO: Hora y dónde ver HOY el partido de LaLiga española

El Submarino Amarillo recibe esta tarde al conjunto catalán en la jornada 23 del balompié español. Sigue el minuto a minuto

La acción de LaLiga española no se detiene y este lunes 9 de febrero el Estadio de la Cerámica será el escenario de un choque crucial entre el Villarreal y el Espanyol. Ambos equipos llegan con la urgencia de sumar puntos para enderezar sus respectivos rumbos en la tabla de posiciones, en un encuentro que promete intensidad desde el pitazo inicial.

Lea también: Jordy Caicedo anotó un nuevo golazo con Huracán: ¿busca espacio en la Tri? (video)

El Villarreal, dirigido por sus aspiraciones de escalar a puestos europeos, busca reencontrarse con la victoria tras una racha irregular. En su última presentación, el conjunto castellonense rescató un empate 2-2 frente a Osasuna (31 de enero). Previamente, sufrió dos derrotas consecutivas ante el Real Madrid y el Betis, ambas por 0-2.

Sin embargo, su localía es un factor clave: en enero logró imponerse con autoridad ante el Alavés y el Elche (3-1 en ambos casos), demostrando que en casa tienen el poder ofensivo necesario para lastimar.

espanyol
Espanyol visita a Villarreal con la intención de recuperarse en la tabla de LaLiga 2026.CORTESIA

Por su parte, el conjunto "Perico" atraviesa un momento sumamente delicado. El Espanyol llega a este partido tras encadenar tres derrotas consecutivas frente a Alavés (1-2), Valencia (2-3) y Girona (0-2). Su última alegría fue un empate ante el Levante a principios de enero.

La falta de solidez defensiva ha sido el principal dolor de cabeza para el cuadro catalán, que este día se ve obligado a puntuar como visitante para no complicarse más en la clasificación.

Hora y canales EN VIVO para ver Villarreal vs Espanyol

Para los aficionados en territorio ecuatoriano, el encuentro comenzará a las 15:00 (hora local). La transmisión estará a cargo de las señales de DSPORTS y la plataforma DGO, permitiendo seguir cada detalle de este compromiso que cierra la jornada 23.

EN VIVO | Villarreal vs Espanyol

