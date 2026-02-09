Roma vs Cagliari HOY: Hora y canales EN VIVO y del partido de la Serie A de Italia

La fecha 24 de la liga italiana trae un duelo con pronóstico reservado en la cancha de la Roma. Conoce aquí los detalles

Paulo Dybala es una de las figuras en ataque de la Roma, en la Serie A de Italia.

La Roma recibe este lunes 9 de febrero a un Cagliari en estado de gracia por la vigésimo cuarta jornada de la Serie A. Mientras los locales buscan sacudirse una crisis de resultados, los visitantes aterrizan en la capital con la intención de estirar su racha triunfal y seguir escalando posiciones.

El conjunto dirigido técnicamente por la "Loba" llega golpeado. Tras caer por la mínima ante Udinese y sellar un empate agridulce frente a Panathinaikos en Europa League (pese a la clasificación a octavos), el equipo encadena tres partidos sin conocer la victoria. Actualmente en la 5ª posición, sumar de a tres no es una opción, sino una obligación para no perder el tren de los puestos de vanguardia.

La realidad en Cerdeña es diametralmente opuesta. El Cagliari arriba al Olímpico tras golear 4-0 al Hellas Verona y con el pecho inflado tras haber despachado recientemente a pesos pesados como la Juventus y la Fiorentina. Con tres victorias consecutivas, los dirigidos por Davide Nicola quieren repetir la dosis de diciembre.

Cagliari visita a la Roma en la fecha 24 de la Serie A de Italia. CORTESIA

El último choque entre ambos data del 7 de diciembre de 2025, donde el Cagliari logró romper una racha negativa histórica ante los capitalinos al imponerse por 1-0 con un solitario gol de Gianluca Gaetano. La Roma buscará este lunes su revancha personal en casa.

Posibles alineaciones de Roma vs Cagliari

Roma: Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Wesley, El Aynaoui, Cristante; Pellegrini, Soulé; Melen.

Cagliari: Caprile; Pedro, Mina, Obert; Gaetano, Adopo, Mazzitelli, Palestra, Idrissi; Esposito, S. Kilicsoy.

Roma vs Caliari: Hora y canales dónde ver el partido

Este compromiso en la Serie a de Italia se podrá disfrutar por todos los hinchas en Latinoamérica por la señal única en la plataforma de Disney+ Premium. Se jugará desde las 16:45 (ARG/URU/CHI) y 14:45 (COL/PER/ECU).

EN VIVO | Roma vs Cagliari

