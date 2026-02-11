Universidad Católica vs Juventud: hora y canal para ver la Libertadores en Ecuador

La Chatoleí busca el boleto avanzar a la Fase 2 del torneo Conmebol. Juventud de las Piedras va por la remontada en Quito

Universidad Católica se impuso 1-0 a Juventud en el juego de ida con gol de Jhon Chancellor.

La Copa Libertadores vuelve a encender la pasión del fútbol ecuatoriano con un duelo clave para el Trencito Azul. Universidad Católica se juega su clasificación en la Fase 1 del torneo continental frente a Juventud de Las Piedras, en un partido decisivo que se disputará en Quito y promete intensidad de principio a fin.

El encuentro se jugará este jueves 12 de febrero de 2026 en el Estadio Olímpico Atahualpa. El compromiso arrancará a las 19:30 (hora de Ecuador), escenario donde la Chatoleí buscará aprovechar la localía y el factor altura para imponer condiciones ante el conjunto uruguayo.

(Le puede interesar: Antonio Álvarez: los procesos judiciales que han marcado su gestión en Barcelona)

Para los aficionados que seguirán el partido desde diferentes países, estos son los horarios confirmados: Ecuador, Colombia y Perú (19:30); Argentina, Chile y Uruguay (21:30); México (18:30). Se trata de un compromiso decisivo dentro de la Copa Libertadores, donde ambos equipos luchan por avanzar a la siguiente fase del certamen.

¿Dónde ver Universidad Católica vs. Juventud HOY?

Diego Martínez, entrenador de Universidad Católica. KARINA DEFAS

En Ecuador, la transmisión oficial estará disponible a través de ESPN en televisión por suscripción. Además, el encuentro podrá seguirse vía streaming mediante la plataforma Disney+ Premium, que ofrecerá la cobertura completa del compromiso internacional.

Messi vs Independiente del Valle, un partido histórico que sacude a Puerto Rico Leer más

Posible alineaciones de los equipos

El entrenador Diego Martínez apostaría por un planteamiento ofensivo para asegurar la clasificación. Universidad Católica llega motivada tras conquistar la Copa Ecuador y confía en el poder goleador del panameño José Fajardo para marcar diferencias en el área rival y encaminar el objetivo continental.

Alineación probable de Universidad Católica: Romo; Anangonó, Cangá, Chancellor, Valencia; Clavijo, Cacciabue, Rose, Mejía; Díaz y Fajardo.

Por su parte, Juventud de Las Piedras, dirigido por Sebastián Méndez, buscará dar el golpe en Quito con un esquema basado en la solidez defensiva y el contragolpe rápido liderado por Bruno Larregui. El conjunto uruguayo intentará sorprender en el Olímpico Atahualpa y mantenerse con vida en la serie.

Alineación probable de Juventud: Sosa; Barendeguy, Morosini, Pernicone, Mas; Chagas, Roldán, Peralta, Sánchez; Alaniz Larregui.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!