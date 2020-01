La Tri Sub-23, perjudicada por el tiempo

La falta de tiempo para trabajar y consolidar una idea futbolística fue el principal obstáculo que tuvo la selección sub-23 de Ecuador, que sumó otro fracaso en la historia de los torneos preolímpicos.

Célico responde a las críticas: "Aquellos que no tienen testículos hablan ahora..." Leer más

El combinado ecuatoriano sufrió un duro traspié en este evento clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, debido a que se fue sin un solo punto, con cero goles a favor y nueve en contra.

De sus 10 participaciones en estos certámenes, esta ha sido una de las peores para el combinado nacional, pues nunca antes se había ubicado en la última posición (décimo).

Jorge Célico, estratega que estuvo al frente de la Tricolor en Colombia, luego de la última derrota (1-0) sufrida el pasado lunes ante Argentina, señaló que este equipo tuvo “miles de complicaciones”.

Especificó que la “negativa de los clubes para prestar a jugadores” y la “falta de tiempo” fueron dos de los factores que no permitieron a este grupo emular lo que hizo el año anterior con la sub-20, campeona del Sudamericano de Chile y tercera en el Mundial de Polonia.

Ecuador sufre nueva goleada en el Preolímpico Leer más

El tiempo sí perjudicó

Álex Aguinaga, Octavio Zambrano y Néicer Reasco, coincidieron con Célico: el tiempo de preparación no fue el ideal. Los tres destacaron que el éxito que tuvo la pasada sub-20 se dio porque el DT argentino pudo trabajar por casi un año con los jugadores de la Mini-Tri, mientras que para este Preolímpico apenas se empezó a entrenar desde octubre del año pasado.

“Influyó de forma negativa no tener a los jugadores que él quería, de no tener el tiempo adecuado para trabajar. Lamentablemente al no ser un torneo FIFA , los clubes no están en la obligación de ceder a sus futbolistas; pero al fin de cuentas uno como técnico tiene que estar dispuesto a entender y superar estos obstáculos que se presentan en el camino”, aseguró Aguinaga.

El exjugador y técnico ecuatoriano indicó que espera que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), en un futuro, entre en consenso con los clubes nacionales, para que estos puedan ceder a los elementos que se requieran.

“Los Juegos Olímpicos también son una vitrina para los jugadores. Muchos clubes desean que sus elementos tengan participación internacional y este evento tiene también mucha importancia, pese a no ser organizado por la FIFA”.

Jorge Célico empieza de nuevo con la sub-20 Leer más

Falta apoyo de los clubes

El técnico Octavio Zambrano también fue crítico con la negativa que tuvieron los equipos, en cuanto a las peticiones de Célico.

Zambrano expresó que con esas trabas “es difícil encarar un torneo tan importante como el Preolímpico” y comparó que en países como Colombia los clubes sí están dispuestos a ceder a sus elementos en cualquier circunstancia.

“Los clubes nacionales no le dan la debida importancia a este evento. La cultura futbolística colombiana está mucho más comprometida cuando se trata de la selección y ceden fácilmente a sus jugadores, así no sea para un torneo Conmebol o FIFA. Uno como técnico tiene una idea de juego con ciertos elementos, pero al no poder contar con los que uno tiene en mente se dificulta todo”, destacó Zambrano.

Patricio Lara, exasistente de Célico: "Yo no presenté mi renuncia" Leer más

El extécnico de El Nacional y de la selección de Canadá acotó que la salida sorpresiva de Patricio Lara, asistente técnico de Célico, a menos de una semana para el inicio de Proelímpico, también pudo afectar al grupo de futbolistas tricolores.

“No conozco los motivos de la salida de Lara, pero los jugadores perciben cuando algo no anda bien en el equipo y de seguro que esa salida, a casi nada para el inicio del torneo, afectó el estado de ánimo de muchos”, dijo.

La FEF también tiene culpa

Para Néicer Reasco, la Ecuafútbol también tiene “culpa” en la participación desastrosa de la sub-23, debido a que Célico tuvo que estar pendiente de la selección de mayores, tras la salida de Hernán Darío Gómez.

“La Federación lo tuvo en el limbo a Célico por casi un año. Ahí él perdió mucho tiempo de trabajo con la sub-23. No se pudo concentrar adecuadamente con su grupo y eso le pasó factura a esta selección”, indicó.

Néicer también fue integrante de una Tri sub-23 que fracasó. “Fue en la que se organizó en Brasil (2000). A ese torneo fuimos con gente como Moisés Candelario, Iván Kaviedes, pero de nada nos sirvió tener un equipazo, si tampoco tuvimos tiempo de preparación”.

Ecuador terminó último, sin puntos, con cinco goles a favor y 12 en contra.