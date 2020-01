Patricio Lara, exasistente de Célico: "Yo no presenté mi renuncia"

Patricio Lara, exasistente técnico de Jorge Célico, reveló que su salida de la selección Sub 23, a pocos días de que inicie el Preolímpico de Colombia, se dio por pedido del estratega Jorge Célico.

“Como en toda relación hay problemas que se van dando y llegan a un punto que no hay como remediar las cosas. En un momento si hubo diferencias con Jorge Célico. Impulsos y una palabra llevo a otra y se llega a esto... Yo no presente mi renuncia, fue Jorge Célico quien pidió mi salida”, dijo Lara a este medio.

Sin embargo, no detalló los motivos de su discrepancia con el DT de las divisiones menores de Ecuador, aunque sí comentó que está arreglando su salida definitiva de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

“Yo tengo tres años de contrato. Estamos por reunirnos para arreglar ese tema muy puntual”.

Lara lamentó que la Sub 23 de Ecuador no haya podido igualar lo que logró el año anterior la Sub 20, cuando se consagró en el Sudamericano de Chile y fue tercera en el Mundial de Polonia.

“Había mucha ilusión por hacer historia con Ecuador, ya que nunca antes se ha clasificado a unos Juegos Olímpicos. Lamentablemente, el tiempo de trabajo jugó en contra”.

Por otro lado el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, indicó que el “fracaso” de la Tricolor en el Preolímpico de Colombia se dio por “muchos factores”.

“Creo que todos nos equivocamos en pensar que porque la Sub 20 había salido bien, la Sub 23 tenía que ser favorita y clasificar a Tokio... No hay cómo justificarse. La selección no llegó con la concentración que se requería al Preolímpico”, manifestó Egas.

De las 10 participaciones que Ecuador ha tenido en un Preolímpico, desde 1964, la de este año ha sido la peor para el combinado nacional, pues nunca antes se había despedido sin marcar un solo gol.

En la edición que se realiza en Colombia, el cuadro ecuatoriano perdió sus cuatro partidos, por lo que se ubicó en la última casilla, sin goles a favor y con nueve en contra.