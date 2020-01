José Ayoví es un capítulo cerrado para Liga de Quito

José Ayoví era una de las principales opciones para el ataque en el once de Pablo Repetto, durante la temporada anterior

Es definitivo. El extremo derecho, José Ayoví, no seguirá en Liga Deportiva Universitaria de Quito. Así lo confirmó el directivo albo, Esteban Paz, la tarde de este lunes 27 de enero de 2020.

"Yo creo que lo de José Ayoví ya es un capítulo cerrado, tuvimos un acuerdo con José Chamorro (empresario del futbolista) por dos años y nunca se presentó a firmar su contrato, después declaró que no tenía contrato y no tenía ninguna oferta, entonces el capítulo quedó cerrado”, dijo Paz en Área Deportiva.

José Ayoví jugó el año anterior en el cuadro albo y el entrenador Pablo Repetto quería contar con él durante esta campaña. Sin embargo, Ayoví no se presentó al inicio de la pretemporada y eso molestó a la dirigencia. Explicó que no tenía contrato con el albo y por eso no asistía a las prácticas.

Repetto quiso ponerle paños fríos a la situación explicando que era un jugador que podía dar una mano en varias zonas. Pero, la dirigencia tomó una decisión al respecto.

Mientras, José Ayoví está negociando con Aucas un posible contrato, con cifras menores a las que estaban establecidas con Liga de Quito.