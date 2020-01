Célico afirma que Saverio no quiso ir a la Tricolor

Enrique Saverio está acaparando la atención de los medios españoles, debido a que el fin de semana anotó un golazo con el Barcelona B.

El delantero ecuatoriano anotó el 2-0 ante el Ejea, luego de un potente remate de media distancia con el que su equipo se impuso de local, en una nueva jornada del torneo de Segunda B.

Tras la destacada actuación del ecuatoriano, cientos de aficionados empezaron a cuestionar la ausencia de Saverio, de 20 años, en la selección Sub 23 nacional que hasta hoy competirá en el Torneo Preolímpico de Colombia.

Al respecto, el estratega de la Tricolor, Jorge Célico, aseguró que antes de disputar el evento clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, sí se puso en contacto con el atacante, pero no quiso unirse al grupo.

“Todos me piden a Kike Saverio, que no lo quise convocar y la realidad es que él no quiso venir”, dijo Célico en una entrevista con Radio Caravana.

Desde el año pasado, Saverio ha trabajado en varias oportunidades con el equipo principal del Barcelona de España.

El nacido en en el cantón Balzar, provincia del Guayas, tuvo su debut con el Barça el 14 de noviembre del año anterior, en un duelo amistoso ante el Cartagena.

Pidió rectificación

Célico pidió a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) que rectifique la información que se dio a conocer, en cuanto al supuesto sueldo que ganaría por manejar las divisiones menores de Ecuador, que sería de $82.500.

“El sueldo del cuerpo técnico que yo dirijo es de $29.500 al mes (por todo el cuerpo técnico), las cifras que publicó la FEF no es la real y he pedido que aclaren eso. Renegociamos sueldo con la nueva administración, pero no es ese que han informado”.

Sobre la eliminación de Ecuador en el Preolímpico de Colombia, el estratega argentino descartó que su presencia de forma interina en la selección de mayores, tras la salida de Hernán Darío Gómez, haya afectado el rendimiento de la Sub 23.

“Yo soy el responsable del equipo, yo doy la cara, yo digo las cosas de frente, no le tengo temor a los dirigentes, pero no me distraje dirigiendo a la mayor... Me parece que fracaso es un término demasiado duro para esta selección. Desde el rendimiento hubo momentos buenos, no hemos podido convertir y pasó factura”.

La selección de Ecuador tiene que enfrentar esta tarde, a las 18:00, a Argentina, en el último duelo del Grupo A del Preolímpico de Colombia. La Tricolor marcha en la última casilla sin puntos y sin la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda.