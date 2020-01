Célico responde a las críticas: "Aquellos que no tienen testículos hablan ahora..."

Muchos de los posibles factores que condenaron a la selección ecuatoriana sub-23 en el reciente Preolímpico de Colombia sobrevuelan el ambiente tricolor. Sin embargo, el estratega Jorge Célico ha sido quien acaparó el sinnúmero de críticas.

Ecuador pierde ante Argentina y se retira sin puntos del Preolímpico sub23 Leer más

El mismo técnico que conquistó el Sudamericano Sub-20 y llevó a Ecuador a su primera semifinal mundialista en Polonia 2019, ahora es cuestionado por, como apuntan varios aficionados, "entretenerse con el combinado de mayores" por alrededor de 6 meses y "descuidar el proceso de la Sub-23" que buscaba un cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Ante esto, el timonel argentino respondió: "Aquellos que no tienen los testículos para hablar en su momento, aprovechan estos momentos para hablar...". "Esos cobardes que no tienen absolutamente nada de caballerosidad y valentía aprovechan ahora", añadió en rueda de prensa.

Prof. Célico en rueda de prensa



“...Sabés lo que yo noto, te soy sincero, que aquellos que no tienen los testículos para hablar en su momento, aprovechan estos momentos para hablar...”



Tomado de @FEFecuador pic.twitter.com/sdtPS6wmxY — Futbol Bohemio (@futbolbohemio) January 28, 2020

Además, reconoció que "fue un torneo fallido", pero que ya no sirve de nada "enumerar los diversos problemas que tuvieron en la preparación" porque sonaría a excusa.

Célico afirma que Saverio no quiso ir a la Tricolor Leer más

Célico sí recordó la falta de colaboración de los clubes que no facilitaron jugadores con experiencia en Primera A, entre ellos Bryan Carabalí (Emelec), Joao Rojas (Emelec), Jonathan Perlaza (Querétaro), Gonzalo Plata (Porto), Alexander Alvarado (Aucas), Jhon Espinoza (Aucas) y Leonardo Campana (Wolves) que se marchó a firmar un contrato en plena competencia, entre otros que no asistieron a la convocatoria. Tampoco contó con Enrique Saverio (Barcelona de España) y Omar Carabalí (Colo Colo), quienes según Célico, no habrían aceptado ponerse la amarilla de Ecuador.

“Carabalí no quiso jugar para Ecuador porque se casó con una chilena, tuvo un hijo con ella y me dijo que le debe todo a ese país”, manifestó el técnico tricolor, exponiendo la razón por la que el portero nacido en Ecuador no aceptó acudir al Preolímpico.

Ecuador resignó así las posibilidades de llegar a los Olímpicos y se lleva goleadas ante Colombia (4-0), Chile (3-0) y derrotas por la mínima diferencia ante Argentina (1-0) y Venezuela (1-0).