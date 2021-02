Tito Valencia: “Lara me contó que la presidenta le dijo que no me ponga”

Tito Valencia salió campeón con Barcelona en 2016 y, en 2017, luego de un arranque importante en Copa Libertadores, tuvo propuestas para ir el fútbol del exterior. Llegó una lesión, la superó, ingresó a estudiar psicología, vivió en 2020 un capítulo triste en su carrera con El Nacional, pero hoy en 9 de octubre está preparado para un nuevo comienzo y junto a un “buen grupo”.

Los precios para mirar la Supercopa Ecuador Leer más

El Cara a cara con EXPRESO:

A continuación, la entrevista completa:

¿Cómo se dio la llegada a 9 de octubre?

-Recuerdo que íbamos a jugar contra Aucas y el año pasado me escribió Dalo sobre la posibilidad de venir acá. Dije que tengo contrato con Barcelona, si se ponen de acuerdo con ellos no hay problema, yo soy feliz donde pueda jugar. Pero al inicio la descartamos y no se concretó. Hubo interés por Técnico, Macará, no llegamos a un acuerdo. Después Chamorro me dijo para ir a Olmedo, me llamó Pablo Trobbiani, con quien ya había entrenado. Pero en ese lapso yo solo había hablado con el profesor, pero no sé si la dirigencia de Olmedo habrá hablado con la de Barcelona. En enero de este año me senté con la gente de Barcelona para firmar un contrato de renovación, era el contrato que yo tenía y extenderlo. Pero no se llegó a un acuerdo, justo estábamos a punto de finiquitar el contrato. Muchos clubes estaban interesados por mí, pero todo dependía de Barcelona. Y todo eso mermó la llegada a otros equipos de la capital y Ambato. Pero 9 de Octubre siempre tuvo la prioridad por ser el primero que me llamó. Aparte que la dirigencia del 9 tiene buen vínculo con la gente de Barcelona y por ahí se dio.

¿Hasta cuándo tiene contrato con Barcelona?

-Hasta diciembre de 2022. Un año más, en enero próximo debo sentarme a negociar si me quedo o a finiquitar el contrato. Creo que más hemos de finiquitar, que regresar a Barcelona

¿Ha conversado con alguien sobre su estado actual?

-Tuve una conversación en enero. Me recibieron nien los altos directivos del club, pero no se llegó a una cuerdo para la renovación.

Valencia habló con EXPRESO sobre los duros momentos en El Nacional en 2020. JUAN FAUSTOS / EXPRESO

El año anterior estuviste de vuelta en el histórico El Nacional. ¿Qué pasó?

Liga de Quito, el que menos ha fichado Leer más

-De verdad pasaron muchas cosas negativas. El 2019, cuando yo llegué, la presidenta me buscó, todo bello, todo hermoso. Mi hijo estudiaba en Guayaquil y me dijo que me iba a ayudar a buscar un colegio con régimen Costa. Y a la hora de cumplir, no lo hizo. Le dije 'tengo inversiones, tengo deudas adquiridas, si usted me va a cumplir acá, vamos'. Cuando llegué allá fue otra cosa, quiso cambiar el contrato. El 2019 terminamos peleando, pero bien. Ya en 2020 se pasó el límite de tiempo para la planificación anual, y obvio llegaron jugadores importantes y fue arreglando sueldos y bajando. Y yo le dije 'quedamos en algo, tengo un contrato firmado por eso' y aún así terminé cediendo porque estábamos discutiendo. Por el tema de estarle pidiendo que me cumpla como habíamos firmado el contrato, terminamos no discutiendo sino ella diciéndole al cuerpo técnico, con el profe Lara, que él me lo dijo a mí. Estaba de titular hasta el día jueves y jugábamos el sábado. Y me dijo no, la presidente me dijo que no te ponga. Desde allí fue eso que pasó conmigo que no jugaba, llegó al pandemia.

¿Te toco ceder?

-Obviamente, sino no era tomado en cuenta. Yo entrenaba, de ahí hacíamos la oración y Tito para allá y todo el equipo para acá y todo por el tema de la presidenta. Yo me quedé a un lado.

Pero en la pandemia la mayoría de jugadores bajaron sus sueldos ...

-Después de la pandemia había grupos. Luego vino el problema de los salarios, si el jugador decidía apoyar al club y qué porcentaje, pero eso no era unilateral, ella sí lo hizo así. Como ella venía peleando, me tocó aceptar. Pero todos pensamos que si ya nos bajó, nos iba a cumplir, pero ni la reducción de salarios cumplió.

¿El club le debe actualmente salarios?

-A mí prácticamente me quedaron debiendo entre 7 y 8 meses, incluido un mes del 2019.

Tito Valencia (i) fue presentado en El Nacional en la temporada 2019. archivo / expreso

¿Qué pasó con Édison Méndez?

Moisés Caicedo ya fue presentado por el Brighton; le prometen tiempo para adaptarse Leer más

-Yo tuve un pequeño problema con el profesor Méndez, por malos comentarios de compañeros, otra vez fui relegado. Mucha gente pensó que estaba lesionado.

¿Pero hubo una discrepancia o qué?

-Sí, yo con él fui compañero en Liga de Quito tenemos buena relación. Un inconveniente con él, pero de nuevo me relegaron, pero no por Méndez sino por el entrenador principal, porque Méndez primero era asistente.

Casi no jugó el año anterior ...

-Terminó la primera etapa y no jugué prácticamente. Creo que los tres o cuatro partidos del inicio de la segunda etapa, antes de la pelea con la presidenta, vieron que estaba complicado y que yo me entrenaba bien, se dieron cuenta que podía ser útil, me empezaron a poner. Obviamente, un jugador que lo marginan, que lo tienen a un lado, así se entrene bien, si no tiene la competencia ni en el fútbol en los entrenamientos hacía. Es difícil mantener un nivel cuando no compites ni en entrenamientos.

Los audios que se filtraron, la pelea de la presidenta con Pedro Quiñónez, ¿cómo vivía el futbolista esta debacle inminente?

-Desde el inicio, solo los que estábamos inmersos en el club, éramos los únicos que sabíamos la situación y realidad del club. Con esto no quiero decir que la dirigente sea mala persona, yo le decía a muchos compañeros que ella tenía intenciones de hacer las cosas bien, pero no sé si está mal asesorada, porque cede acá y fracasa por otro lado. Su entorno quizás la hacía cometer errores. Al final fue eso. El grupo se fue dividiendo con las cosas que pasaban y el culpable igual todos. Desde la presidenta hasta el utilero.

¿Como vivió el descenso?

Mauricio Pochettino: "Sería hermoso entrenar a Messi en el PSG" Leer más

-A mí en lo personal me llegó, porque yo me crié ahí. Mi papá jugaba ahí y por ahí digo que mi papá fue campeón con El Nacional y yo descendí, y me siento mal por eso parte. Cuando pasaba por ahí y miraba donde recogíamos mandarinas. Es algo de mi vida, porque pase mucho tiempo en el club siendo niño.

¿Crees que esta crisis superó lo deportivo?

-La presidente Vallecilla llegó y pagó algunas deudas de dirigencias pasadas. El Nacional en 2018 descendió, pero no bajó por que subieron los equipos. Entonces ahí ya había descendido, ella llegó y lo clasificó a Copa Sudamericana. Después muchos problemas, pandemia, un grupo que se partió, obviamente afecta. La desventaja de muchos dirigentes que toman equipos actualmente es que asumen consecuencias de dirigentes pasadas y repercute en ellos, cuando no es así.

¿Qué tal la vuelta a Guayaquil?

-La verdad que la familia no estaba muy contenta (ríe). Tenía propuestas en al Sierra y ellos preferían estar allá. Es más tranquilo, la educación, mi hijo dice que en Guayaquil no aprendían tanto y que ya sabe inglés. Se sienten más tranquilos allá, pero eventualmente van a venir porque solo no puedo estar acá.

Tito recibió a EXPRESO en su domicilio para hablar de su presente y futuro. JUAN FAUSTOS / EXPRESO

¿En qué posición lo están utilizando?

-El profesor sí me dijo que me quería utilizar de lateral o de volante extremo, yo le decía al profesor que el último partido que recuerdo jugar de lateral fue en 2018 contra Aucas. De ahí no recuerdo otro de lateral, pero la seguidilla de partidos me dará la confianza y esos segundos que se pierde y necesita el lateral.

Jonathan Álvez: "Fue una falta de respeto de Barcelona, yo quería seguir" Leer más

¿Qué esperan de la Supercopa Ecuador?

-Una copa que a nivel grupal vamos a tratar de ganar y dar lo mejor de nosotros. Hay un grupo unido y eso es lo importante.

¿Acá me habla de un grupo unido, en El Nacional de uno dividido?

-Acá ya estuve con Frickson (Erazo) y (Carlos) Arboleda en Quevedo, de ahí somos prácticamente nuevos. Igual se quedó una base importante del año pasado, se ven buenos chicos, con hambre de salir adelante. Estoy seguro que el 9 de octubre va a dar una sorpresa.

Hoy Tito Valencia no es un jugador novel, pasa al pelotón de experimentados, ¿cuál es su rol en 9 de Octtubre?

-Como te digo, después de mi lesión decidí estudiar psicología para tratar de hacer un proyecto grande con chicos, formar buenas personas, con buenos hábitos de educación y muchas otras cosas y lo que yo quiero hacer es que vean mi ejemplo. He jugado en Serie B, Serie A, descenso, ascenso, segunda, libertadores, campeón, puteadas. Tengo una buena experiencia para transmitirle, no se enseña mejor que con el ejemplo.

¿Cuándo nace lo de estudiar psicología?

-Nunca había pensado estudiar psicología. MI idea era estudiar leyes o fisioterapia, pero fisio no podía porque era presencial y lo descartaba y estaba viendo qué estudiar. Después de mi lesión aparece la psicología.

¿Y cómo se relaciona con ese mundo?

-Ya tengo dos años estudiando. Es muy bonito, pero complicado con el fútbol entre viajes. Ayer terminé de dar exámenes y creo que me fue bien, hasta ahora no he arrastrado ninguna materia.

Valencia se enfoca en sus estudios de psicología para ayudar a las futuras generaciones. JUAN FAUSTOS / EXPRESO

Pero, usted ya está pensando fuera del fútbol ...

-Obviamente, tengo una escuela con mis cuñados en Machala que se llama Tito Valencia y Hermanos Castillo, ir pensando en el futuro. Lo de la psicología es para dar charlas, preparar jóvenes que recién inician, pero que pueden terminar enseguida. Comienzas joven y puedes acabar rápido y hay que estar preparado para eso. Yo había firmado mi contrato con Barcelona una o dos semanas antes de mi lesión, si me hubiese lesionado sin contrato qué hubiese hecho ahí. No estaba estudiando y todo eso me puso a pensar y analizar. Eso es lo que me lleva a estudiar psicología en futuros profesionales, que tengan buenas bases, una buena educación, correcta alimentación. Hay que empezar a guiar a las nuevas generaciones. Un psicólogo en formativas es muy importante.

Ángel Mena volvió a la competencia oficial Leer más

¿Cree que la psicología le habría ayudado a tomar mejores decisiones en su carrera?

-Sí, si te das cuenta, todo en la vida es psicológico. El trabajar antes y previo de un partido, el aspecto psicológico, te va ayudar. Un jugador distraído, nervioso hay que darle charlas, enseñarle vídeos, obvio que no a todos porque no todos receptan de la misma manera. Como jugador, vemos al psicólogo como malo. Y muchos técnicos lo ven como alguien que quiere invadir su espacio. Por eso para mí no es tanto fijarme en los profesionales, sino en las bases para cuando esos jóvenes estén arriba, tengan una guía más profesional. Ir educándolos desde chicos.

¿Le tocó ser psicólogo de algún compañero?

-Por ahí me he rodeado con Galo, el psicólogo de El Nacional. Unos dos o tres chicos hablaban con nosotros, Galo en la parte profesional, y yo en lo empírico desde mi lugar de jugador. En Barcelona también hablé con algunos chicos. Con Kenner Leni hablaba mucho para darles consejos, también fui guía de Xavier Arreaga y Félix Torres.

¿Qué tal su relación actual con Arreaga?

-Desde que llegó en 2016, él llegaba de Manta y concentrábamos juntos y nos llevábamos bien. Yo como no tengo vida nocturna, nos llevamos bien con Xavier y Félix. Mi línea va a ser de los centrales (ríe). Ya cuando vi que Arreaga estaba listo, me fui con Félix, cuando lo vi preparado a él, me fui con Joshue Quiñónez. De hecho a él le dije que entrenándolo desde la parte emocional iba a tener un buen desempeño en unos años.

Y hoy los ve siendo exitosos ...

-Me alegra verlo a Xavier en la selección de titular, a Félix en México, a Joshue en la sub 20, espero que este año tenga oportunidades en Barcelona porque es un buen central.

Carlos Góngora, Richard Carapaz y Vanessa Chalá, los mejores de 2020 Leer más

¿Qué se lleva de Barcelona?

-El 2016 y 2017. En el fútbol, la mayoría de personas son pasajeras, momentáneas. Cuando conoces a las personas que te quisieron y valoraron, es cuando dejas el fútbol. Porque tienen en diálogo después del fútbol y ven y hablan de la misma manera.

¿Hay mucha traición en el fútbol?

-De lo que me ha tocado vivir de chico, con mi padre y mi tío, creo que sí. En el fútbol hay mucha envidia, se manejan muchos millones, mucha plata estando solo de titular, en la parte dirigencial también.

¿Objetivo de 9 de octubre?

-Primero somos un club que recién asciende y es clave mantener la categoría. Y de allí, pelear un torneo internacional. Hay un grupo unido, y si hay eso, todo es más fácil. Todos corremos, si la pierde un compañero, se corre por el compañero.

Antes hablaba de invertir, ¿quién lo ha adoctrinado en la parte económica?

-Son los espejos que uno ha estado rodeado en el fútbol. Un histórico que ganó tanto y está así. Mi esposa ha sido fundamental para lo que es Tito Valencia, para el profesional y el ser humano. Cuando tienes un gran grupo de seres humanos en el trabajo, lo demás puede ser malo, pero cuando son buenos sucede lo que con Barcelona en 2016 y 2017, no nos llevábamos bien, pero todos corríamos por todos.

¿Cambiarías esa lesión del 2017?

-No la cambiaría porque después de la lesión me di cuenta de muchas cosas. Me di cuenta que quizás si no me lesionaba me iba a otro país, me alejaba de mi familia, cualquier cosa podía pasar. Hoy estoy tranquilo.