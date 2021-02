Jonathan Álvez: "Fue una falta de respeto de Barcelona, yo quería seguir"

Jonathan Álvez lanzó un dardo inesperado. El delantero uruguayo indicó que quería seguir en Barcelona, e inclusive retirarse en el equipo, pero que nunca le llegó la oferta de la directiva canaria para continuar.

Es más, dijo que ni siquiera le llamaron para agradecerle (despedirse formalmente) y por ello se siente irrespetado.

"Fue una falta de respeto por parte de ellos (directivos de Barcelona) al no darme la propuesta que yo quería. Estaba dispuesto hasta bajar un poco mi salario para quedarme en la institución un año más al menos", dijo Álvez en Área Deportiva, la mañana de este lunes 1 de febrero de 2021.

El atacante señaló que "ya no es un chico de 18 años para estar esperando las oportunidades" y por eso firmó rápido con el Atlético Nacional de Medellín, donde aseguró tener todas las comodidades, como si estuviera en Europa.

"Tomé la decisión de irme porque ningún momento el presidente me llamó para agradecerme. No estoy dolido pero hay que decir las cosas. De mi parte no terminó mal, pero fue una falta de respeto de ellos", concluyó.