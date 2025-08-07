Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Colombiano 3
El colombiano Julian David Dussan Loiaza fue detenido en Quito, tras haber sido deportado en julio pasado.Captura de video

Recapturan a colombiano deportado que fue sentenciado por tráfico de drogas en mayo

Julian Dussan fue deportado cuando cump´lía su pena. Ahora enfrenta un nuevo proceso por incumplir decisiones legítimas

Un ciudadano colombiano que había sido deportado del Ecuador en julio pasado fue recapturado este miércoles 6 de agosto en el Centro Histórico de Quito, durante un operativo de control migratorio ejecutado por la Policía Nacional.

RELACIONADAS

Se trata de Julian David Dussan Loiaza, quien fue identificado en la Plaza del Teatro, en el Distrito Manuela Sáenz, luego de negarse a presentar documentos válidos ante los agentes de la Unidad Zonal de Policía de Migración. Al verificar su nombre en el sistema SIMIEC, se confirmó que había sido deportado mediante resolución administrativa firmada por Antonio Félix, funcionario de control migratorio.

Ecuador de portación de colombianos

Ecuador deporta a colombiano con juicio pendiente por narcotráfico: esto se sabe

Leer más

Según el sistema judicial ecuatoriano, Dussan fue detenido el 16 de enero de 2025 en la parroquia Llano Chico, norte de Quito. En su poder tenía 8,3 gramos de base de cocaína y 269,8 gramos de marihuana. En mayo pasado fue sentenciado a un año y ocho meses de prisión, tras acogerse a un procedimiento abreviado por el delito de tráfico de drogas.

Cumplía su condena en el Centro de Privación de Libertad Masculino Pichincha N.º 1, pero fue uno de los extranjeros deportados en julio pasado, tras el anuncio del ministro del Gobierno, John Reimberg, de aplicar el artículo 61.1 del Código Orgánico Integral Penal. Esta norma autoriza la deportación inmediata de personas extranjeras privadas de libertad, sin necesidad de sentencia ejecutoriada, cuando el país se encuentra bajo declaración de conflicto armado interno y con la condición de no volver en 40 años.

La base legal es el conflicto armado interno

Ecuador de portación de colombianos

Presos colombianos liberados en la frontera: Ecuador los dejó sin papeles

Leer más

El artículo 61.1 del COIP indica que la "deportación será aplicable en cualquier delito sancionado con pena privativa de libertad y no se requerirá sentencia condenatoria ejecutoriada o que se haya cumplido parcial o totalmente; sin embargo, será necesario que al menos se encuentre dictada la prisión preventiva”.

Aunque el Gobierno señaló que se trataba de personas por terminar su condena, en realidad, el requisito aplicado fue únicamente la existencia de prisión preventiva. La Fiscalía informó el 1 de agosto que otro colombiano, acusado de transportar 200 kilos de cocaína, tampoco fue juzgado porque fue deportado bajo el mismo procedimiento.

RELACIONADAS

En el caso de Dussan, su reingreso al país antes del plazo permitido por ley constituye el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, sancionado con uno a tres años de prisión, según el Código Penal. Este 8 de agosto, un juez dictó prisión preventiva en su contra y quedó a órdenes de las autoridades judiciales.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. “Quien no cumpla con los indicadores será separado”, advierte ministro de Salud

  2. Transporte en Guayaquil: lo que más critican los turistas que llegan a la ciudad

  3. Basura en calles de Villa del Rey causa malestar y riesgo sanitario, reclaman vecinos

  4. ¿Cuándo será la audiencia de la queja electoral contra la correísta Patricia Núñez?

  5. Comparativa de precios de arriendo: Quito vs. Guayaquil, ¿dónde es más conveniente?

LO MÁS VISTO

  1. ¿El Municipio de Guayaquil le prestaría dinero al Gobierno? Esto respondió el alcalde

  2. FUT convoca gran protesta en Guayaquil contra leyes económicas y despidos masivos

  3. Acuerdo con el FMI va más allá de los despidos: ¿Qué más propuso Ecuador?

  4. Estado de excepción Ecuador: Estas son las cuatro provincias con la medida

  5. Roberto Aguilar | Rovira enmudece y lo dice todo

Te recomendamos