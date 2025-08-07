Kelley Mack, actriz de The Walking Dead, murió a los 33 años: ¿Qué le pasó?

La comunidad del entretenimiento y cine está de luto tras la muerte de Kelley Mack, actriz conocida por su papel como Addy en The Walking Dead. La actriz falleció el sábado 2 de agosto de 2025 a los 33 años en su ciudad natal, Cincinnati, Ohio, dejando un legado de talento y valentía frente a una dura batalla contra el cáncer. Su familia confirmó la noticia a través de un comunicado en redes sociales, destacando su fortaleza y el impacto que tuvo en quienes la conocieron.

"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Kelley. Una luz tan brillante y ferviente se ha trasladado al más allá, adonde todos finalmente debemos ir." escribió su hermana.

Una batalla silenciosa contra el cáncer

Mack enfrentó un diagnóstico devastador en noviembre de 2024, cuando le detectaron un glioma difuso de línea media, un tipo de tumor cerebral raro y agresivo que afecta el sistema nervioso central. A pesar de los esfuerzos médicos, su salud se deterioró rápidamente, y en julio de 2025 comenzó a recibir cuidados paliativos. La actriz falleció en paz y en familia, según informó su hermana en un emotivo mensaje.

De la pantalla chica al cine independiente

Nacida en 1992 en Cincinnati, entró a la actuación desde temprana edad con sus participaciones en comerciales de grandes marcas como Dr. Pepper, Budweiser y Chick-fil-A. Además de su memorable interpretación de Addy, una sobreviviente de la comunidad Hilltop en The Walking Dead, Mack dejó su huella en series como Chicago Med, donde interpretó a Penélope Jacobs, y 9-1-1. En el cine, participó en películas independientes como Broadcast Signal Intrusion (2021) y Delicate Arch (2024).

La noticia de su fallecimiento generó una ola de condolencias en redes sociales, donde colegas que trabajaron con ella en The Walking Dead, destacaron su calidez y talento. Sus fans también recordaron su valentía al compartir su experiencia con el cáncer, inspirando a muchos con su determinación.

La familia de Mack ha organizado un acto conmemorativo en su honor el 16 de agosto para rendir homenaje a su legado y por el cariño que siempre tuvo a sus seguidores y fans.

