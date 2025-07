Florinda Meza, ¿la verdadera ‘vieja chancluda’ del elenco de El Chavo del 8?

Con el estreno de Chespirito: sin querer queriendo en la plataforma Max, la figura de Florinda Meza ha regresado al centro de la polémica. La actriz mexicana, recordada por su papel de ‘Doña Florinda’ en El Chavo del 8, se ha convertido en blanco de duras críticas en redes sociales, donde muchos la señalan como la “verdadera vieja chancluda” fuera del set, en alusión al apodo que tenía su personaje en la popular comedia.

La bioserie, inspirada en la vida de Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, revive momentos personales y profesionales del creador del icónico universo de la vecindad y otros programas como El Chapulín Colorado.

La ‘funada’ que atraviesa actualmente Florinda Meza tiene su origen en la trama de la bioserie, que recrea un triángulo amoroso ocurrido en 1978, durante la grabación en Acapulco de uno de los episodios más icónicos de El Chavo del 8.

Portada de la bioserie Chespirito: sin querer queriendo. INFOBAE - ANIMAL POLITICO

Aunque los nombres fueron cambiados, el público no ha tenido inconvenientes con identificar a los personajes: Margarita Ruiz (inspirada en Florinda Meza), quien aparece comprometida con el director Mariano Casasola (inspirado en Enrique Segoviano), mantiene en la historia una relación cada vez más cercana con Chespirito, entonces aún casado con Graciela Fernández y padre de seis hijos.

Con cada nuevo episodio de la bioserie, estrenado los jueves, resurgen en redes sociales antiguos clips y entrevistas que revelan el lado menos conocido del elenco de El Chavo del 8. Uno de los fragmentos más comentados es una entrevista de 2004, en la que Florinda Meza lanzó una frase que hoy reaviva la polémica: “Él (Chespirito) tenía siete grandes defectos: seis hijos y una esposa”.

JAJAJAJAJAJAJ FLORINDA MEZA HIJA DE PERRA COMO LA ODIO pic.twitter.com/7vbexPmbRE — Fxrnxndx (@f_de_fxrnxndx) June 26, 2025

Esa frase ha sido señalada como una falta de respeto hacia la familia de Gómez Bolaños y ha reabierto una herida que, para muchos, nunca cerró del todo. Meza ha respondido en redes sociales asegurando que sus palabras fueron sacadas de contexto y que se trataba de una expresión figurada sobre por qué inicialmente se resistió a iniciar una relación sentimental con el comediante.

Un pasado que no la suelta

Marge Simpson muere: El emotivo episodio de Los Simpson que conmovió y desató teorías Leer más

Lo que parecía un recuerdo lejano se ha transformado en una ‘funada’ pública. Además, en plataformas como X, usuarios han desempolvado testimonios que aseguran que Meza también tuvo una relación sentimental con Carlos Villagrán, actor que interpretó al popular Kiko, lo que ha desatado comentarios como: "En la vecindad todos compartieron la misma Meza", en alusión a las relaciones que tuvo la actriz con sus compañeros de la serie.

Aquí podemos ver qué en la vecindad de el Chavo, TODOS compartieron la misma "MEZA"😉 pic.twitter.com/qv62oaYubK — La Abuela García®™ (@rthur013) June 27, 2025

Otro de los señalamientos más controversiales hacia Florinda Meza es su presunta responsabilidad en la ruptura de hasta tres matrimonios dentro del elenco de El Chavo del 8. El más reciente en revivir esta acusación fue Edson Villagrán, hijo del actor Carlos Villagrán, quien afirmó que la constante presencia de Meza en su hogar fue uno de los factores que provocó el divorcio de sus padres.

Él (Chespirito) tenía siete grandes defectos: seis hijos y una esposa. Florinda Meza Viuda de Chespirito

El testimonio fue difundido por la periodista Martha Figueroa, quien relató que, durante una boda a la que ambos asistieron, Edson le confesó que Florinda solía visitar con frecuencia su casa, buscando apoyo emocional por parte de su padre. Esta cercanía habría generado tensiones familiares que derivaron en el distanciamiento definitivo de sus progenitores.

Pero las revelaciones no se detienen ahí. Según la misma conversación, Edson también mencionó que Rubén Aguirre, el querido “Profesor Jirafales”, enfrentó una situación similar con su pareja, igualmente atribuida a la influencia de Meza.

Aunque ninguno de los actores involucrados ha emitido comentarios recientes al respecto, el eco de estas historias suma más leña a la creciente polémica que rodea a la actriz tras el estreno de la bioserie.

El episodio grabado en Acapulco, fuera del set de El Chavo del 8, fue el último que tuvo la serie con su elenco original. Carlos Villagrán no volvió a aparecer. Tomada de redes sociales

¿Florinda Meza provocó la separación del elenco original de El Chavo del 8?

La mejor película de la historia que no ganó ningún premio Óscar: 'Sueño de fuga' Leer más

En redes sociales también acusan a Florinda Meza de ser la responsable de crear tensiones dentro del elenco original de El Chavo del 8, que se mantuvo completo hasta el episodio grabado en Acapulco, ya que este fue el último donde participó Carlos Villagrán como Quico. Poco tiempo después, se fue Ramon Valdés (‘Don Ramón’). Ambos son considerados por gran parte de la audiencia como los personajes favoritos, por lo que su ausencia impactó en la serie.

De hecho, recientemente, Esteban Valdés, hijo de Ramón Valdés (‘Don Ramón’), reveló que su padre decidió salir del programa debido a tensiones provocadas por Florinda Meza: “A mi papá no le importaba ganar miles de dólares si no estaba a gusto en un trabajo. Cuando ese romance (con Roberto) ya estaba aceptado, ella se tomó atribuciones en las que ya se pasaba de la raya y Roberto no decía nada, y a mi papá no le gustó y renunció de buena manera”, afirmó Esteban.

Florinda Meza es acusada por los fans de la serie de provocar la salida del programa de Carlos Villagrán y Ramón Valdés. @carlos_kiko1

Más de 50 años han transcurrido desde que se estrenó el fenómeno de El Chavo del 8, "el programa número 1 de la televisión humorística", como mencionaba el opening de la serie. Lo que parecía un recuerdo nostálgico se ha convertido en un campo de batalla emocional, que crece con la emisión de cada nuevo capítulo de Chespirito: sin querer queriendo. Y Florinda Meza está en el centro de esa tormenta.

Para seguir leyendo EXPRESO sin limites, SUSCRÍBETE AQUÍ.