¿Qué es Instagram Repost y cómo usarlo? 

Instagram lanza su función Repost, que permite compartir publicaciones y reels públicos directamente en el perfil del usuario

La nueva función Repost de Instagram permite compartir publicaciones y reels públicos directamente en el perfil, una herramienta que transforma la forma de interactuar en la plataforma.

Hasta ahora, repostear contenido en Instagram implicaba usar apps externas, hacer capturas de pantalla o recurrir a métodos poco prácticos. Pero eso cambió. Desde agosto de 2025, la plataforma activó su propia función integrada: Instagram Repost, una herramienta que permite republicar publicaciones y reels públicos directamente en tu perfil, con atribución automática al autor original.

Este cambio responde a una necesidad de los usuarios: compartir lo que les inspira, emociona o representa, sin perder tiempo ni calidad visual. Y también marca un giro estratégico de Meta para hacer de Instagram una red más social, participativa y competitiva frente a TikTok.

¿Cómo funciona Instagram Repost?

Al ver una publicación o reel público, aparece un nuevo ícono de repost (dos flechas en forma de cuadrado) debajo del contenido.

Al tocarlo, puedes añadir un pie de foto personalizado.

El contenido se publica en tu feed principal y se guarda en una nueva pestaña llamada “Reposts” dentro de tu perfil.

El sistema etiqueta automáticamente al autor original, similar a un retweet en X.

Solo se pueden repostear contenidos de cuentas públicas. Las publicaciones de cuentas privadas no son elegibles, incluso si las sigues.

Instagram ha creado una pestaña exclusiva de 'Reposts' en cada perfil, junto a las secciones de 'Publicaciones', 'Reels' y “Etiquetado”. Esto permite que tus seguidores vean qué tipo de contenido resuena contigo, sin saturar tu feed principal.

¿Qué cambia para creadores y marcas?

La función Repost puede tener un impacto significativo en el marketing digital y la visibilidad orgánica. Según expertos, los reposts de contenido generado por usuarios (UGC) pueden aumentar el engagement hasta en un 70%. Además, permiten amplificar colaboraciones con influencers, mostrar testimonios y curar contenido sin fricción.

Instagram también ha aclarado que el algoritmo penaliza si una cuenta solo hace reposts sin contenido propio: más de 10 reposts sin publicaciones originales en 30 días puede afectar el alcance.

Instagram Repost no solo simplifica la forma de compartir contenido, también redefine cómo interactuamos en la plataforma.

Al dar crédito automático al autor original y organizar los reposts en una pestaña específica, la red social promueve una cultura de reconocimiento, curaduría y conexión. En tiempos de sobreinformación, saber qué compartimos y por qué es más importante que nunca.

