Thomas Tuchel hasta 2028: Inglaterra asegura su DT por 4 años más

La federación inglesa apuesta por la continuidad del técnico en un proceso a largo plazo que irá incluso después del Mundial

Thomas Tuchel seguirá al mando de la selección de fútbol de Inglaterra durante las próximas 3 temporadas. El entrenador alemán prepara a la selección inglesa con vista a las próximas: Copa del Mundo, UEFA Nations League y Eurocopa.

Tuchel fue oficializado por los tres leones el 16 de octubre del 2024. Desde ese momento, a dirigido 10 partidos, con nueve victorias, una derrota y cero empates. El alemán estuvo en la banca inglesa en las clasificatorias europeas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La Eurocopa y Nations League aún son deudas pendientes.

Inglaterra es la primera selección que el DT bávaro dirige, ya que su carrera se especializó únicamente en clubes europeos como: Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Chelsea, Paris Saint-Germain, etc. El DT ha ganado la Champions League y el Mundial de Clubes con los blues de Londres.

Renovación de Thomas Tuchel hasta 2028

¿Cómo le fue a Inglaterra en eliminatorias mundialistas?

La selección de Inglaterra, bajo la dirección técnica de Thomas Tuchel, completó una campaña impecable en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026. El equipo inglés disputó ocho partidos en el Grupo K (contra Albania, Letonia, Andorra y Serbia) y ganó todos, logrando clasificarse como líder de grupo con antelación.

El balance fue de 8 victorias, 0 empates y 0 derrotas, con un total de goles a favor de 26 y tres goles en contra.

El proceso comenzó en marzo de 2025 con victorias sólidas en Wembley: 2-0 ante Albania (goles de Myles Lewis-Skelly y Harry Kane) y 3-0 frente a Letonia. Posteriormente, Inglaterra mantuvo el dominio en los encuentros fuera de casa, como el 1-0 en Andorra y el contundente 5-0 en Serbia, además de resultados similares en los partidos restantes, incluyendo un 5-0 ante Letonia y un 2-0 en Albania en noviembre de 2025.

