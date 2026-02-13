Hull City vs Chelsea: las alineaciones y detalles del juego por FA Cup 2025-26

Los Blues, liderados por Moisés Caicedo, enfrentan a Hull City en el MKM Stadium con varias bajas sensibles en su plantilla

La cuarta ronda de la FA Cup 2025-26 tendrá un duelo atractivo este viernes 13 de febrero de 2025, cuando Chelsea visite a Hull City con la misión de conseguir un triunfo que le permita avanzar a la siguiente fase del torneo más antiguo del fútbol inglés.

(Te invito a leer: Hull City vs Chelsea HOY: Hora y dónde ver EN VIVO a Moisés Caicedo en la FA Cup)

El compromiso se disputará desde las 14:45 (hora de Ecuador) en el MKM Stadium, escenario donde los Blues buscarán imponer su jerarquía pese a llegar con varias bajas sensibles en su plantilla.

Chelsea, obligado a responder en la FA Cup

El equipo londinense, dirigido por el entrenador Liam Rosenior, afronta este reto copero con una lista considerable de ausencias por lesión.

Chelsea visita a Hull City con varias bajas sensibles. EFE

No estarán disponibles Marc Cucurella, Jamie Gittens, Romeo Lavia, Filip Jorgensen, Dario Essugo, Levi Colwill ni Cole Palmer, lo que obliga a reconfigurar el once titular.

Alianza Lima condenó declaraciones racistas contra el ecuatoriano Eryc Castillo Leer más

Moisés Caicedo y Estevao, claves en el esquema blue

A pesar de ello, Chelsea tendrá como estandartes al mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo, quien será el eje en la mitad de la cancha, y al joven brasileño Estevao, llamado a aportar desequilibrio en ofensiva.

La alineación de Chelsea: Sánchez; James, Fofana, Sarr y Hato; Andrey, Caicedo, Garnacha, Neto y Estevao; y Delap.

Hull City también sufre bajas

Por su parte, Hull City, bajo la conducción técnica de Sergej Jakirovic, tampoco llega con plantel completo. Semi Ajayi, Bachir Belloumi, Darko Gyabi, Enis Destan y Matt Crooks serán bajas para este compromiso, lo que reduce las variantes del entrenador.

Alineación de Hull City: Phillips; McNair, Egan y McCarthy; Coyle, Slater, Hadziahmetovic y Giles; Millar, Hirakawa y Koumas.

¿Dónde ver EN VIVO Hull City vs Chelsea en Ecuador?

En Ecuador, el partido entre Hull City y Chelsea por la cuarta ronda de la FA Cup 2025-26 será transmitido EN VIVO por el canal de televisión pagada ESPN y a través de la plataforma digital Disney+ Premium.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!