Hull City vs Chelsea: las alineaciones y detalles del juego por FA Cup 2025-26
Los Blues, liderados por Moisés Caicedo, enfrentan a Hull City en el MKM Stadium con varias bajas sensibles en su plantilla
La cuarta ronda de la FA Cup 2025-26 tendrá un duelo atractivo este viernes 13 de febrero de 2025, cuando Chelsea visite a Hull City con la misión de conseguir un triunfo que le permita avanzar a la siguiente fase del torneo más antiguo del fútbol inglés.
(Te invito a leer: Hull City vs Chelsea HOY: Hora y dónde ver EN VIVO a Moisés Caicedo en la FA Cup)
El compromiso se disputará desde las 14:45 (hora de Ecuador) en el MKM Stadium, escenario donde los Blues buscarán imponer su jerarquía pese a llegar con varias bajas sensibles en su plantilla.
Chelsea, obligado a responder en la FA Cup
El equipo londinense, dirigido por el entrenador Liam Rosenior, afronta este reto copero con una lista considerable de ausencias por lesión.
No estarán disponibles Marc Cucurella, Jamie Gittens, Romeo Lavia, Filip Jorgensen, Dario Essugo, Levi Colwill ni Cole Palmer, lo que obliga a reconfigurar el once titular.
Alianza Lima condenó declaraciones racistas contra el ecuatoriano Eryc CastilloLeer más
Moisés Caicedo y Estevao, claves en el esquema blue
A pesar de ello, Chelsea tendrá como estandartes al mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo, quien será el eje en la mitad de la cancha, y al joven brasileño Estevao, llamado a aportar desequilibrio en ofensiva.
La alineación de Chelsea: Sánchez; James, Fofana, Sarr y Hato; Andrey, Caicedo, Garnacha, Neto y Estevao; y Delap.
Hull City también sufre bajas
Por su parte, Hull City, bajo la conducción técnica de Sergej Jakirovic, tampoco llega con plantel completo. Semi Ajayi, Bachir Belloumi, Darko Gyabi, Enis Destan y Matt Crooks serán bajas para este compromiso, lo que reduce las variantes del entrenador.
Alineación de Hull City: Phillips; McNair, Egan y McCarthy; Coyle, Slater, Hadziahmetovic y Giles; Millar, Hirakawa y Koumas.
¿Dónde ver EN VIVO Hull City vs Chelsea en Ecuador?
En Ecuador, el partido entre Hull City y Chelsea por la cuarta ronda de la FA Cup 2025-26 será transmitido EN VIVO por el canal de televisión pagada ESPN y a través de la plataforma digital Disney+ Premium.
Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!