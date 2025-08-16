Técnico Universitario vs Emelec HOY: Canal de señal abierta para ver EN VIVO el duelo

El Bombillo visita al Rodillo Rojo en un duelo entre equipos que se están levantando del mal momento. Ambos con buena racha

Sostener la racha del triunfo y volver sorprender como visitante es el objetivo de Emelec en el estadio Bellavista de Ambato. Este domingo 17 de agosto (15:30 de Ecuador), los dirigidos por Guillermo Duró buscarán, no solo romper el invicto que tiene Técnico Universitario, sino también tomarse la revancha del primer duelo de esta temporada entre ambos.

El pasado 27 de abril el Rodillo Rojo doblegó (1-0) al Foco en el George Capwell. La realidad a ese momento es distinta para los dos. El nivel, los resultados y las posiciones en la tabla denotan una mejoría.

Los locales llevan 5 compromisos sin perder. Con la presencia del entrenador ecuatoriano Giovanny Cumbicus salieron de los últimos lugares (hoy en el 12) y ya suman un empate y cuatro triunfos consecutivos.

Emelec empató 1-1 ante Deportivo Cuenca. FREDDY RODRÍGUEZ

Por su parte, Duró, quien no conoce la derrota desde su incorporación al banquillo azul, en 4 duelos (1 de Copa Ecuador) mantiene la ruta ascendente en la clasificatoria del torneo nacional. A pesar que no pudo hacerse del triunfo ante Deportivo Cuenca en la jornada anterior (1-1), la confianza de alcanzar los puestos del primer hexagonal está presente.

El conjunto eléctrico tiene 32 puntos y ocupa al novena casilla. En caso de consolidar el triunfo no llegará a lugares estelares, pero estaría a solo 3 unidades de conseguirlo.

Uno de los referentes de Emelec, Romario Caicedo, considera que aunque “la idea era haber sumado de a tres con Deportivo Cuenca”, hay que girar la página y “estar concentrados para enfrentar a Técnico y el único resultado que favorece es sumar de a tres”.

El criterio no es distinto al del volante Sergio Quintero, quien opina que el Rodillo “es un rival fuerte”, pero están “preparados para llevar el cotejo adelante”.

¿Dónde ver el partido de Emelec ante Técnico Universitario?

El duelo entre Técnico Universitario y Emelec, en el estadio bellavista de Ambato, es correspondiente por la fecha 25 de la LigaPro. Podrá ser disfrutado por las señales de El Canal del Fútbol, Zapping Sports. Además, este compromiso sí se verá en canal de TV abierta, por Teleamazonas.

Declaraciones del jugador Luis Castillo.

Rueda de prensa post-entrenamiento.

15.08.2025#MasUnidosQueNunca ⚡️ pic.twitter.com/Ha98Aw3Ma6 — Club Sport Emelec (@CSEmelec) August 15, 2025

