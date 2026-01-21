Slavia Praga vs. FC Barcelona: EN VIVO del enfrentamiento por  Champions League

El equipo culé visita al Praga con la obligación de ganar para seguir con opciones en la Champions League

El FC Barcelona afronta este miércoles 21 de enero un partido decisivo por la séptima jornada de la Fase Liga de la Champions League. El rival será el Slavia de Praga, en el Fortuna Arena, desde las 15:00 (hora de Ecuador), con transmisión en vivo por ESPN y Disney+.

El equipo dirigido por Hansi Flick llega con la obligación de sumar tres puntos para mantenerse en la lucha por ingresar entre los ocho mejores del torneo y evitar la ronda de playoff. Las recientes derrotas ante PSG, Brujas y Chelsea han dejado al conjunto azulgrana sin margen de maniobra en el tramo final de la fase.

Alineaciones de Slavia de Praga y FC Barcelona

Mucho suspenso y frío en la Champions

Agenda completa de partidazos en UEFA Champions League este miércoles 21 de enero Leer más

A pesar del revés sufrido en LaLiga frente a la Real Sociedad, que puso fin a una racha de once triunfos consecutivos, el cuerpo técnico mantiene la confianza en el modelo de juego. El desafío ahora es trasladar esa convicción al escenario europeo y mejorar la efectividad ofensiva.

Barcelona no contará con Lamine Yamal, suspendido, ni con Ferran Torres, fuera por lesión, bajas sensibles en el frente de ataque. En contraste, Raphinha vuelve a la convocatoria tras ser reservado en el último compromiso liguero, aunque su presencia desde el arranque no está confirmada.

Ojo con las alineaciones

El posible once inicial estaría conformado por Joan García en el arco; Koundé, Cubarsí, Eric García y Balde en la zaga; Pedri y Frenkie de Jong en el mediocampo; y un ataque con Roony, Dani Olmo, Rashford y Robert Lewandowski como referencia.

El historial entre ambos equipos registra dos enfrentamientos en la temporada 2019-20, con un triunfo azulgrana en Praga y un empate sin goles en el Camp Nou. Además, el Slavia presenta un balance negativo frente a clubes españoles en competiciones europeas.

La presión recae sobre el Barcelona. La Champions entra en su etapa decisiva y el margen se ha reducido al mínimo. En Praga, ganar no es una opción: es una obligación.

Aqui siga el partido en vivo del Praga vs FC Barcelona

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!