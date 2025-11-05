Jannik Sinner: listo para las Finales ATP, sin Copa Davis y fan de Nadal

El actual # 1 del mundo cerrará el año jugando en Turín, se defiende por no ir a Copa Davis con Italia y revela inspiración

Jannik Sinner es el actual Top #1 del Tenis mundial, liderando el ranking ATP por encima de Carlos Alcaraz.

El italiano Jannik Sinner, actual número 1 del tenis mundial, dio detalles de cara al cierre de una temporada que para él ha sido una verdadera “montaña rusa”, pues empezó el año sancionado por doping (3 meses de inactividad), se coronó en dos Grand Slams y está a punto de terminar en la cima.

En entrevista con Sky Sports Italia, Sinner reveló además que es fan del español Rafael Nadal, al que consideró incluso “humanamente increíble”, e insistió en que su ausencia en la Copa Davis es solo para tener una semana más de descanso y preparar la próxima campaña en mejores condiciones.

Te puede interesar: Barcelona pide a Andrés Guschmer que no hable del club: el paso a paso del conflicto

“Mi primer ídolo fue Andreas Seppi, luego pasó a ser Roger Federer. Después conocí a Rafa Nadal y dije: ‘humanamente es increíble’. Luego a Nole y pensé: ‘es increíble lo que hace’”, desveló.

De acuerdo con su itinerario, será su último torneo de la temporada, pues renunció a participar en la Copa Davis que ganó en 2023 y 2024 para poder llegar en mejor forma física al inicio de temporada, en concreto al Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada en el que defiende el máximo de puntos.

Jannik Sinner ha sido un constante finalista de torneos ATP este año y eso lo ha llevado a la cima del ranking ATP. EFE

“Al final de la temporada, una semana es mucho tiempo para nosotros, los deportistas. Si tienes una semana más de preparación, es muy importante, sobre todo para el inicio del año, pero también a largo plazo y para la prevención de lesiones”, dijo.

Argentina presenta nuevo uniforme: ¿cuánto cuesta y cuándo estará a la venta? Leer más

“Por eso, para mí, este año no ha habido la más mínima duda de que esta (no jugar la Davis) ha sido la decisión correcta”, añadió.

Pese a su ausencia, Sinner considera a Italia una de las favoritas para levantar la ‘Ensaladera’: “Es un equipo increíble incluso sin mí, y no me gusta que nadie lo mencione... las posibilidades de ganar son altas”.

Además, el tenista reivindicó su sentimiento italiano: “Estoy orgulloso de ser italiano, estoy muy feliz de haber nacido en Italia y no en Austria, ni en ningún otro lugar. Este país se merece mucho más, incluso más de lo que yo estoy haciendo”.

“Algunos dicen que Alto Adige (donde nació) es diferente... pero Sicilia también es totalmente diferente. Es nuestra suerte, la fuerza está en las diferencias”, sentenció.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!