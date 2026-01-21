Sigue EN VIVO Bayern Múnich vs Union Saint Gilloise: alineaciones y previa

Bávaros buscan sellar su pase a octavos ante el cuadro belga. Revise las formaciones confirmadas, horario y guía de canales

El Allianz Arena será escenario de una jornada especial este miércoles 21 de enero, cuando la Champions League ofrezca un duelo de alto voltaje. Bayern Múnich, uno de los colosos del torneo, recibe al combativo Union Saint-Gilloise en la séptima fecha, con la misión de sellar su clasificación directa a los octavos de final.

El compromiso resulta determinante para ambos en esta fase de liga. El cuadro bávaro llega fortalecido tras una contundente victoria en la Bundesliga, mientras que el equipo belga sueña con protagonizar una hazaña en suelo alemán. La atención estará puesta en el poder ofensivo del local.

El choque se jugará el miércoles 21 de enero de 2026, en Múnich. A continuación, los horarios de inicio según cada país para no perder detalle de este enfrentamiento europeo:

Bayern Múnich está a una victoria de clasificar a los octavos de final de Champions League. cortesia

Ecuador, Colombia y Perú: 15:00

Argentina, Chile y Uruguay: 17:00

México: 14:00

¿Dónde ver Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise EN VIVO y gratis por internet?

En Ecuador y el resto de Sudamérica, el partido se transmitirá en directo por la plataforma Disney+. Además, ESPN ofrecerá la cobertura completa y el minuto a minuto del encuentro.

El técnico del Bayern apostará por un planteamiento ofensivo desde el arranque para resolver el partido cuanto antes. Harry Kane será la referencia en ataque, con el regreso del colombiano Luis Díaz como una de las grandes novedades, listo para aportar velocidad y desequilibrio por las bandas.

POSIBLES ALINEACIONES DEL BAYERN MÚNICH Y UNION SAINT GILLOISE

Bayern Múnich: Neuer; Ito, Tah, Upamecano, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Harry Kane.

Union SG: Scherpen; Mac Allister, Sykes, Burgess; Smith, Zorgane, Van De Perre, Khalaili; Ait El Hadj, David y Florucz.

Sigue el minuto a minuto del partido en el Allianz Arena

