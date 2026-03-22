Selección de Ecuador en Madrid: Así será la gira europea antes del Mundial 2026

Ecuador enfrentará a Marruecos el 27 de marzo y a Países Bajos el 31 en su preparación mundialista

La Tri se junta en Madrid para enfrentar a Marruecos y Países Bajos en amistosos que definirán la nómina.

La selección de Ecuador ya respira aires europeos. Bajo el mando técnico de Sebastián Beccacece, la Tricolor inicia una gira determinante en esta fecha FIFA, el ensayo previo a la Copa del Mundo 2026, y tendrá como base Madrid, la capital de España.

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La Tri busca pulir su funcionamiento colectivo en el campo de juego y definir los últimos seis cupos de la convocatoria mundialista, que estará integrada por 26 futbolistas.

34 jugadores para evaluar los últimos cupos mundialistas

El cuerpo técnico se instaló en la capital española desde el jueves 19 de marzo de 2026 para garantizar que cada detalle esté listo.

Ecuador enfrentará a Marruecos y Países Bajos. Archivo

Los 34 convocados se terminarán de reunir este lunes 23 de marzo de 2026 en Madrid, donde utilizará la ciudad deportiva del club Leganés para sus entrenamientos y el hotel NH Collection como centro de concentración.

El arquero Hernán Galíndez; los defensas Jackson Porozo y Leo Realpe; el volante Jordy Alcívar; y los delanteros John Mercado y Jordy Caicedo se integraron este domingo a los trabajos con la selección de Ecuador.

Entrenamientos en la ciudad deportiva del Leganés CORTESÍA

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Calendario de amistosos: Marruecos y Países Bajos

Previo al desafío ante Marruecos, programado para este viernes 27 de marzo de 2026 en el estadio Metropolitano, la Tricolor realizará tres prácticas entre el martes 24 y el jueves 26 de marzo.

Tras el amistoso, Ecuador descansará en Madrid y llevará a cabo una última práctica el domingo 29 de 2026, antes de partir hacia Ámsterdam el lunes 30 de marzo de 2026. Al día siguiente, martes 31 de marzo de 2026, enfrentará a Países Bajos.

34 jugadores para evaluar los últimos cupos mundialistas

Beccacece sorprendió con una convocatoria de 34 jugadores para estos amistosos, la cual responde a una estrategia consensuada con Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

“Conversamos y estuvimos de acuerdo en llevar tres jugadores por puesto a estos amistosos para evaluarlos de cerca”, reveló el estratega argentino.

Sin embargo, pese a la amplitud de la nómina, el seleccionador confesó que la base del equipo ya está definida: “Tenemos casi 20 futbolistas consolidados y estamos muy conformes con ellos. Los otros seis cupos los definiremos de aquí hasta mayo”, afirmó el argentino.

Jhon Mercado ya se unió a los entrenamientos con Ecuador. La Tri

Figuras consolidadas de la Tri rumbo al Mundial 2026

Figuras como Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Willian Pacho y Enner Valencia tienen su lugar asegurado en la convocatoria, que deberá ser entregada hasta el 1 de junio próximo.

La importancia de la pelota detenida en la selección ecuatoriana

Uno de los enfoques clave en las prácticas será la pelota detenida. Las estadísticas respaldan esta prioridad: según Beccacece, cerca del 30 % de los goles de la Tri han llegado por esta vía.

“Si logramos mejorar ese porcentaje y seguir evolucionando, el equipo llegará con un salto de calidad importante al Mundial”, recalcó el técnico de Ecuador, que forma parte del Grupo E del Mundial 2026, junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao.

Lesión de Campana: motivo de la inclusión de Legendre

Elías Legendre, delantero de 17 años que milita en el Rennes de Francia, ha sido convocado por Beccacece para los amistosos, debido a que Leonardo Campana es baja por lesión.

Legendre, que llegó a jugar dos partidos con la selección sub-17 de Francia, destacó en el Sudamericano sub-17 de 2025 con Ecuador.

Ahora llega a la absoluta de la Tricolor en sustitución de Campana, quien fue desvinculado de la convocatoria de la Tri tras sufrir una lesión en los isquiotibiales durante el partido que disputó con su club, New England Revolution, frente a St. Louis, por la MLS este sábado 22 de marzo.

Campana ingresó a la cancha en el minuto 59 y apenas permaneció 18 minutos sobre el terreno de juego, que abandonó entre lágrimas.

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