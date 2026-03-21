Ahorrar en el VAR es vender injusticia

El VAR falla en LigaPro y deja dudas en la cancha: equipos viejos y ahorro en producción golpean la credibilidad del torneo

El VAR es imprescindible en el fútbol profesional de 2026. Ningún torneo de cierta categoría puede jugarse sin esta herramienta, cuyo objetivo es ayudar al árbitro a aplicar el reglamento de forma eficaz y evitar el error humano a la hora de impartir justicia en la cancha.

Te invitamos a leer: ¿Podrá jugar Moisés Caicedo en el debut de Ecuador en el Mundial 2026?: los detalles

La seriedad e importancia que se atribuye la LigaPro de Ecuador quedan muy en entredicho cuando el VAR ha funcionado de manera irregular durante las cinco primeras fechas. En la última jornada, dos de los ocho partidos (Libertad - Barcelona y Orense - Mushuc Runa) presentaron problemas en el videoarbitraje, creando un clima de inequidad para estos equipos.

¿Cómo ha asumido LigaPro la situación? A su estilo: estirando las explicaciones reales y concretas, que son más sencillas de lo que parecen. Lo cierto es que la empresa que gestiona el VAR en Ecuador es Mediapro, de origen español y con experiencia global.

Arsenal vs Manchester City: hora, fecha y dónde ver EN VIVO final de EFL Cup 2025-26 Leer más

Sin embargo, para ejecutar su trabajo en el país, Mediapro se vale desde este año de los servicios técnicos que le presta la empresa PlayOn, la cual, al no contar con la capacidad para cubrir todos los partidos, subcontrata a otras empresas para completar su trabajo.

PlayOn, a su vez, produce para LigaPro la mayoría de los encuentros del torneo local. Para ningún usuario en redes sociales pasa desapercibido el elevado nivel de inconformidad que el consumidor del fútbol muestra por la calidad de la señal y los contenidos del canal oficial.

Miguel Ángel Loor hizo, al inicio, lo obvio: bajarle el perfil al problema, anunciar que “se actuará conforme al contrato” y no mucho más. Es comprensible que no quiera dejar más expuesto todavía al socio más importante que tiene hoy, el sostén de su política de manejar mediáticamente todo el producto.

Más incidentes y show

Luego, dentro de los imponderables, apareció el incidente durante el partido Guayaquil City - Barcelona, donde el jugador Héctor Villalba actuó de forma agresiva con la reportera Josselyn Centeno, obligada por su trabajo en la señal oficial a generar la llamada “entrevista” de medio tiempo.

Va entre comillas porque no se puede llamar entrevista a ese intercambio apurado, superficial e innecesario, que en este caso terminó en la descomedida actitud del futbolista contra la periodista. Ese formato apurado y superficial es lo que la “industria” llama “contenido”: aquellas formas pseudoperiodísticas que obtienen éxito a partir de menospreciar al consumidor.

El impasse le sirvió a Loor para desviar la atención del tema del VAR, mostrando una postura condescendiente hacia la reportera, quien minimizó el incidente.

Todos sabemos que ahí seguirá el periodismo oficial, expuesto a que otro futbolista pida con malas maneras que “no le rompan los huevos”, sin poder expresar justa incomodidad ante estos exabruptos por miedo a perder el camello. Y ahí estará, obviamente, el poder para felicitarlos por ser “bien parados”, es decir, capaces de reprimirse y no poner límites a los irrespetuosos. Es que están generando “contenido”, pues.

Con equipos viejos

Tras la presión de algunos aficionados y periodistas que no comen cuento, Loor se vio obligado a reconocer varios hechos interesantes: que Mediapro -y, obviamente, PlayOn- operan con equipos viejos, dados de baja ya por años de servicio en España y Argentina, y deslizó que se analizaría la continuidad del proveedor. Todo esto ocurrió tras el partido Libertad - Barcelona, disputado el miércoles.

Luego de las fallas del VAR a día seguido en Machala, el presidente de LigaPro tocó al fin la real causa del problema: la necesidad de ahorrar y pagar menos por los costos de producción, que hasta el año pasado llegaron a 5 millones de dólares por temporada.

Roberto Martínez calma a Portugal: Cristiano llegará sin problemas al Mundial 2026 Leer más

Loor asume que los nuevos productores cobran “infinitamente menos” (sic) y ofrecen una calidad similar, algo que en la realidad no se está sosteniendo. El televidente no conecta con el producto audiovisual y los equipos de fútbol, en un día de mala suerte, siguen expuestos a jugar sin VAR.

La organización, en este momento, debe plantearse la duda de si vale la pena acrecentar en el consumidor del fútbol esa sensación de que está pagando mucho por un producto que ni siquiera se ve o se oye bien, y si es correcto sacrificar la justa aplicación de las reglas de juego a nombre de una austeridad que está costando mucho en imagen y seriedad.

Jugar con VAR los 90 minutos, que el sistema tenga las cámaras, el software y los operadores adecuados para ello, no es hoy un lujo ni un favor que se le hace a la actividad. Es el mínimo para un fútbol que intenta proyectar una imagen de excelencia, muchas veces irreal.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!