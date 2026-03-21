Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Ecuador, Mundial 2026, Moisés Caicedo, volante, Ecuador vs. Costa de Marfil
Moisés Caicedo fue expulsado el 9 de septiembre de 2025 en el partido entre Ecuador y Argentina.ARCHIVO / EXPRESO

¿Podrá jugar Moisés Caicedo en el debut de Ecuador en el Mundial 2026?: los detalles

El volante Moisés Caicedo tiene un partido de suspensión por la expulsión ante Argentina en el cierre de las eliminatorias

En el cierre de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, el pasado 9 de septiembre, Ecuador derrotó a Argentina, pero la fiesta fue agridulce por la expulsión de Moisés Caicedo. La tarjeta roja provocó que el volante de la Tricolor sea suspendido por un partido, por lo que se perdería el partido ante Costa de Marfil, el 14 de junio próximo, en el estreno del combinado nacional en la Copa del Mundo.

Te invitamos a leer: Arsenal vs Manchester City: hora, fecha y dónde ver EN VIVO final de EFL Cup 2025-26

Desde ese momento se empezó a buscar la manera de que Moisés Caicedo, pieza clave en el equipo que dirige el argentino Sebastián Beccacece, pueda estar en ese primer encuentro de la cita mundialista. 

La Federación Ecuatoriana de Fútbol ha llevado adelante ante FIFA, organizadora del torneo, un proceso en busca de poder levantar la sanción a Caicedo.

RELACIONADAS

Desde la Ecuafútbol se dio a conocer que las gestiones están avanzadas y que se esperan buenas noticias, pero que todavía no pueden confirmar la presencia del volante en el duelo ante Costa de Marfil.

Los rivales de Ecuador

Ecuador forma parte del grupo E del Mundial 2026 junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao. El calendario de la Tricolor en la Copa del Mundo es el siguiente: 

Ecuador vs. Costa de Marfil

  • 14 de junio
  • 18:00
  • Estadio Lincoln Financial Field (Filadelfia)

Ecuador vs. Curazao

  • 20 de junio

  • 19:00

  • Arrowhead Stadium (Kansas)

Ecuador vs. Alemania

  • 25 de junio

  • 15:00

  • MetLife Stadium (Nueva Jersey)

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Incendio afectó una bodega de reciclaje en la vía Durán-Tambo

  2. Proyecto ANA: cómo impulsa la independencia económica de las mujeres

  3. La revelación en 2022 de EXPRESO sobre el caso Lafattoria

  4. Caso Triple A: Inicia la práctica de la prueba en la audiencia de juicio

  5. ¿Podrá jugar Moisés Caicedo en el debut de Ecuador en el Mundial 2026?: los detalles

LO MÁS VISTO

  1. Préstamos quirografarios IESS 2026: errores que debes evitar al solicitarlo

  2. Devolución del IVA: ¿Cómo puedo reclamar al SRI si no he recibido el pago?

  3. Cortes de luz en Guayaquil: ¿En qué sectores hay apagones y qué responde CNEL?

  4. Caso Lafattoria, cómo operaba la red de lavado en Ecuador

  5. Cacao ecuatoriano en EE.UU.: cómo impacta la eliminación de la sobretasa

Te recomendamos