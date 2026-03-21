¿Podrá jugar Moisés Caicedo en el debut de Ecuador en el Mundial 2026?: los detalles

El volante Moisés Caicedo tiene un partido de suspensión por la expulsión ante Argentina en el cierre de las eliminatorias

Moisés Caicedo fue expulsado el 9 de septiembre de 2025 en el partido entre Ecuador y Argentina.

En el cierre de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, el pasado 9 de septiembre, Ecuador derrotó a Argentina, pero la fiesta fue agridulce por la expulsión de Moisés Caicedo. La tarjeta roja provocó que el volante de la Tricolor sea suspendido por un partido, por lo que se perdería el partido ante Costa de Marfil, el 14 de junio próximo, en el estreno del combinado nacional en la Copa del Mundo.

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Desde ese momento se empezó a buscar la manera de que Moisés Caicedo, pieza clave en el equipo que dirige el argentino Sebastián Beccacece, pueda estar en ese primer encuentro de la cita mundialista.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol ha llevado adelante ante FIFA, organizadora del torneo, un proceso en busca de poder levantar la sanción a Caicedo.

Desde la Ecuafútbol se dio a conocer que las gestiones están avanzadas y que se esperan buenas noticias, pero que todavía no pueden confirmar la presencia del volante en el duelo ante Costa de Marfil.

Los rivales de Ecuador

Ecuador forma parte del grupo E del Mundial 2026 junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao. El calendario de la Tricolor en la Copa del Mundo es el siguiente:

Ecuador vs. Costa de Marfil

14 de junio

18:00

Estadio Lincoln Financial Field (Filadelfia)

Ecuador vs. Curazao

20 de junio

19:00

Arrowhead Stadium (Kansas)

Ecuador vs. Alemania

25 de junio

15:00

MetLife Stadium (Nueva Jersey)

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