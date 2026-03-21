Barcelona SC vs U. Católica: ¿Debutará Jefferson Intriago con el Ídolo en LigaPro?

El volante, recién llegado de México, está a disposición del técnico César Farías para el partido en el Monumental

Jefferson Intriago ya viste de amarillo. Tras disputar 155 partidos en la Liga MX (144 como titular), marcar 4 goles y dar 10 asistencias, el volante regresó al país para sumarse a Barcelona. Llega con la misión de reforzar el mediocampo del equipo dirigido por César Farías, en la antesala del duelo de hoy ante Universidad Católica.

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El volante llega procedente de Mazatlán, donde perdió espacio en la última temporada. No obstante, desde su incorporación en 2021 fue protagonista y hasta llegó a portar la banda de capitán.

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El futbolista de 29 años, nacido en Junín (Manabí), dio el salto internacional en el balompié azteca mucho antes, cuando fue adquirido por Tigres, con el que nunca jugó y fue cedido en julio de 2019 a FC Juárez. Con los Bravos, el ecuatoriano fue regular durante tres años.

A México, Intriago arrastró una polémica salida de Liga de Quito, con el que había sido campeón nacional en 2018. Presentó inconvenientes porque, según los argumentos albos, aún tenía contrato hasta diciembre de 2019. Posteriormente, recibió la inscripción provisional de FIFA.

El volante ecuatoriano Jefferson Intriago jugará en Barcelona en la temporada 2026. CORTESIA

Barcelona ahora le abrió las puertas al volante. Al no ser considerados los centrocampistas Dixon Arroyo, Leonai Souza y posiblemente Jean Carlos Montaño (el club buscaría rescindir el vínculo), el cupo quedó para Intriago, quien llegó como jugador libre y firmó hasta el final de la temporada.

Con tres competencias por enfrentar (LigaPro, Copa Ecuador y Libertadores), la directiva torera y Farías apostaron por integrar a Intriago al grupo de mediocampistas interiores, posición en la que ya están Jordan Medina, Jhonny Quiñónez, Matías Lugo y Milton Céliz.

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El exjugador canario Carlos Yánez comentó que no está de acuerdo con la incorporación de otro mediocampista de corte similar, al contar con los antes mencionados. Considera que la situación del equipo pasa más por la creación.

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“Individualmente ya hay muchos con esas características... Deberían traer un enganche (para mejorar el juego), eso es lo que necesita Barcelona”, respondió Yánez.

Jefferson Intriago, la prueba de Barcelona SC ante U. Católica



La última contratación amarilla se puso a disposición de Farías previo al cotejo de este domingo 22 de marzo por la tarde (15:30 hora de Ecuador) contra la Chatoleí, con la intención de aportar para volver a la victoria en el torneo nacional.

Para esto, según Yánez, el equipo tiene que mejorar en varios aspectos. “Si bien es cierto que llevan cinco fechas, él (Farías) está buscando rendir al máximo y sacarle provecho a cada uno de los jugadores. Es importante que vaya definiendo un rol titular donde ya se vea el funcionamiento”, opinó.

Respecto a la disposición técnica que debe presentar el Ídolo en el Monumental, Yánez aseguró que “de local, Barcelona siempre tiene que salir a proponer; así ha sido su historia jugando en casa y debe evitar que el rival tenga opciones de convertir”.

Yánez confía en el proceso de Farías en el Ídolo. Afirmó que “hay que darle tiempo” para encontrar el funcionamiento, tanto de visitante como de local, que espera la hinchada. Ahora, frente al Trencito Azul, “tiene que hacer prevalecer la localía y ser agresivo al momento de atacar para poder sumar los tres puntos”.

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