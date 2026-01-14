Guayasamín se cerca al Top 10 del Rally Dakar: “En tres días vamos a darlo todo”

El piloto ecuatoriano fue noveno en la etapa 10 y ya se ubica en el puesto 13 de la clasificación general

Jornada positiva para el piloto ecuatoriano Sebastián Guayasamín en la Etapa 10 del Rally Dakar 2026, luego de finalizar este miércoles 14 de enero en el puesto 9 de la categoría SVV, a bordo de su auto Polaris RZR Pro Rally perteneciente al equipo Old Friends Rally.

RELACIONADAS Kendry Páez saldrá del Estrasburgo con rumbo a Inglaterra

El quiteño, que tiene al español Pol Ros como copiloto, destacó en una jornada donde el estadounidense Brock Heger fue el protagonistas, al ganar los 469 kilómetros de recorrido entre el campamento refugio y Bisha (Arabia Saudita), con un tiempo de 5 horas, 18 minutos y 14 segundos. Guayasamín arribó a 42’30” del ganador.

Te puede interesar: Mundial 2026: consejos para ahorrar dinero si planeas viajar como hincha

Ya en la clasificación general, Heger se mantiene en lo más alto con un registro de 46h40’17”, mientras que Guayasamín quedó 13° (subió tres lugares), a 8h49’06” del líder.

Declaraciones de Guayasamín después de la carrera

Inter Miami de Messi inspeccionó el Monumental antes del partido ante Barcelona SC Leer más

“Completamos 10 etapa de este Dakar que cada día se pone mas difícil, tanto así que este miércoles abandonaron casi 10 autos. El martes, en la primera etapa de la maratón (450 km) hubo muchas dunas. Incluso, llegó un momento en el que venían 2 camiones de frente con 4 autos atrás, como si fuera una película de terror, pero la superamos ubicándonos en el puesto 11. Hoy ya entramos a atacar y terminamos contentos en el puesto 9; estamos en línea directa para meternos en ese Top 10 que es nuestro objetivo final en la general. Estoy feliz con el equipo y el auto. Quedan 3 días de carreras en donde vamos a dejarlo todo”, manifestó.

La actividad continúa este jueves 15 de enero con la etapa 11 (de un total de 13), con 882 kilómetros entre Bisha y Al Henakiyah.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!