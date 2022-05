El rugby se afianza en el Guayas

El rugby es un deporte que nació hace muchas décadas en el Reino Unido. Paulatinamente, como suele suceder con otras disciplinas, son adoptadas por diferentes países que lo van haciendo propio. En Ecuador, la historia con el rugby está cerca de alcanzar los 20 años y cada vez crece con mayor fuerza su desarrollo y fomentación.

En Guayas, hay un crecimiento positivo y que tiene una tendencia de seguir en auge, tanto así que sus dos selecciones, tanto masculina como femenina, se quedaron con los campeonatos nacionales e interprovinciales del deporte.

Muchos de los integrantes de Guayas serán parte de la selección ecuatoriana de rugby, que representará al país en los Juegos Bolivarianos de Valledupar el próximo mes.

Guillermo Guerra, quien practica el deporte gracias a su hermano hace más de 9 años, quedó enamorado del rugby y hoy es parte de Guayas y está dentro de la preselección de Ecuador.

La selección de Guayas femenina se entrena con la misma intensidad y fuerza que la masculina Cortesía

“Ya terminó el preselectivo por provincias, este interprovincial que se realizó y ganamos con Guayas hace un par de semanas, que se hizo para ver destrezas y condiciones físicas de distintos jugadores para hacer una preselección nacional y actualmente estamos entrenando. El 27 de mayo será la primera concentración, son 20 en total los que serán escogidos y luego al final quedarán 15 y al final de junio o mediados dirán a lista oficial de 12 convocados para jugar en Juegos Bolivarianos en Colombia”, dijo.

Luigi Villacís es otro gran referente del deporte y que ya ha defendido los colores de Ecuador internacionalmente.

A pesar de la pandemia se siente súper bien que el rugby este retomando el rumbo. Como todo deporte que no es fútbol, ha tenido problemas a nivel administrativo”

Guillermo Guerra, jugador de Guayas

“La verdad que sí he representado a Ecuador unas siete veces. Porque entreno para entrenar rugby, es lo que siempre digo, si quieres sobresalir tienes que entrenar para entrenar rugby. Hago crossfit, hago gimnasio para estar en buenas condiciones como deportista y diferenciarme del resto”.

Sobre el nivel que tiene Ecuador actualmente, reconoce que ha crecido aunque la pandemia fue un momento complicado del que vienen saliendo poco a poco.

La selección masculina tendrá a varios elementos en la de Ecuador. Cortesía

“El nivel de ecuador es muy bueno, hemos ganado campeonatos con muy poco apoyo, imagínate si tuviéramos respaldo. Le hemos ganado a Paraguay que es un país donde te pagan para entrenar, acá nosotros pagamos nuestras cosas. Nos apasiona. Fuimos campeones sudamericanos de la zona C (Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica.) Claro que me gustaría que sí tuviéramos apoyo”, agrega.

Al conocer el poco respaldo, se le preguntó si han recibido algún tipo de apoyo de Fedeguayas, Villacís fue tajante al decir que no.

“Siempre me gustaron los deportes no tradicionales, pero lo malo de practicarlos es no tener respaldo o muy poco. No tenemos apoyo de Fedeguayas, competimos en unos nacionales e interpovinciales y nosotros mismos tuvimos que pagar por nuestros uniformes”, precisó.

Todo lo que logramos es en base a nuestra autogestión y buscando auspicios. Ahora tenemos un viaje a Irlanda para un mundial de rugby inclusivo”

Mario Lima, entrenador de Guayas

El entrenador de Guayas, Mario Lima, explica como es el sistema de competencias que tiene este deporte y a su vez, reconoce que tantos hombres como mujeres practican con la mis a intensidad.

“El sistema de competencias era todos contra todos, de acuerdo a la reglamentación por al World Rugby”, empezó explicando.

“Obviamente fue muy duro y complicado armar un combinado provincial porque venimos de una pandemia. Fue una labor bastante dura”, agregó sobre el proceso de construcción de la selección campeona, Guayas.

“La selección femenina está a cargo de Luis Zamora. Hay ciertos patrones de los juegos que se establece, el sistema de juego es similar al femenino y los entrenamientos son igual de fuertes para hombre y mujeres”, contó.

Luigi Villacís tiene 15 años practicando el deporte. Ha representado siete veces a Ecuador. Cortesía

Hace unos años, el país tenía cerca de 30 clubes formalmente establecidos, ahora el número se ha reducido y es un reto recuperar esa cifra en los próximos años.

“El crecimiento hasta el 2019, que podíamos trabajar tranquilamente, sin restricciones, teníamos alrededor de 30 equipos entre legalmente constituidos y equipos nuevos. En la actualidad ha bajado. Se están generando competencias con los que se han mantenido. Las proyecciones para este año es terminar con una base de 10 clubes legalmente constituidos y otros 10 que se legalicen en el 2023”, puntualiza Lima.

Mientras que en Guayas la semilla del Rugby florece poco a poco, estos referentes aprovechan para hacer un llamado a los organismos deportivos para que nos los dejen de lado. En junio una delegación llevará el nombre de Ecuador hacia Colombia y no quieren quedar en relegados.