NBA: Rockets de Kevin Durant remontan 16 puntos y golpean a Spurs

26-15 balance del equipo de Houston que marchan cuartos en la Conferencia Oeste de la temporada regular NBA

Kevin Durant fue figura ante los Celtics en la victoria de los Rockets de Houston.

Los Houston Rockets firmaron en la última jornada la mejor remontada de su temporada, al reponerse de un -16 y doblegar 111-106 a los San Antonio Spurs, segundos en el Oeste, en un derbi texano emocionante.

Los Spurs (30-14) estuvieron arriba 83-67 en el tercer período, pero los Rockets dieron la vuelta al marcador con en un cuarto parcial acabado 29-14 para los hombres de Ime Udoka, cuartos en el Oeste con balance de 26-15.

Te puede interesar: Cuatro curiosidades que no sabías de Moisés Caicedo

El derbi texano formó parte del programa especial de la NBA por la denominada ‘Semana de las Rivalidades’, que prevé, entre otros encuentros, un derbi neoyorquino entre New York Knicks y Brooklyn Nets previsto anoche, y un derbi angelino entre Lakers y Clippers, hoy.

La actuación de Kevin Durant con los Rockets

Champions League: Gol de Moisés Caicedo para la victoria del Chelsea (Video) Leer más

En el último partido, el de Houston era un cruce entre Kevin Durant, que acababa de superar la marca anotadora de Dirk Nowitzki, y Victor Wembanyama; pese a ello el protagonista inesperado fue Reed Sheppard.

La tercera elección absoluta en el draft de 2024 firmó 12 de sus 21 puntos en el cuarto período, y sus cuatro triples terminaron siendo decisivos para la victoria de Houston.

Durant metió 18 puntos y repartió siete asistencias para los Rockets, mientras que el turco Alperen Sengun selló veinte puntos, trece rebotes y nueve asistencias. Amen Thompson aportó 16 puntos, diez rebotees y seis asistencias.

Los Spurs cayeron después de tres victorias consecutivas, pese a tener el partido bajo control hasta el cuarto período.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!