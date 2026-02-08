Te contamos a qué hora es el medio tiempo del Super Bowl 2026 en Ecuador y el horario aproximado del show de Bad Bunny

El estadio alberga el Super Bowl LX y el Halftime Show, un evento seguido por millones de espectadores en todo el mundo.

El Super Bowl 2026 no solo atrae a los fanáticos del fútbol americano, sino también a quienes siguen su espectáculo musical de medio tiempo. Este año, la estrella del Halftime Show es Bad Bunny, y muchos espectadores en Ecuador se preguntan cuándo se podrá ver el esperado show.

Te invitamos a leer | Messi en Guayaquil: denuncias y malestar por experiencia VIP en el Barcelona vs Inter

A diferencia del inicio del partido, el medio tiempo no tiene un horario exacto, ya que depende de cómo avance el juego, las pausas comerciales y la duración de la primera mitad. Sin embargo, hay un rango horario estimado que permite planificar la transmisión en vivo.

Horario estimado del medio tiempo

El Super Bowl LX se juega este domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California. El partido inicia a las 18:30 en Ecuador.

El Halftime Show suele comenzar después de terminar la primera mitad del juego, aproximadamente 90 a 105 minutos después del kickoff. Esto significa que, para los espectadores ecuatorianos, el espectáculo de medio tiempo podría iniciarse entre las 20:00 y 20:15.

El Halftime Show con Bad Bunny está programado para comenzar entre las 20:00 y 20:15, tras la primera mitad del partido. Cortesía

Por qué el medio tiempo no tiene hora fija

El fútbol americano profesional no se juega con un reloj continuo: cada jugada detiene el tiempo, se realizan revisiones arbitrales y hay pausas publicitarias. Por eso, la hora exacta del medio tiempo siempre se estima según el ritmo del partido.

Klaus Jungbluth en los Juegos Olímpicos de Invierno: "Gracias por confiar" Leer más

Bad Bunny y el Halftime Show

En esta edición, Bad Bunny será el protagonista del espectáculo, que combina sus éxitos de reguetón y trap. La actuación suele durar entre 12 y 15 minutos, aunque el entretiempo completo, incluyendo la preparación del escenario, puede extenderse hasta media hora.

Su participación marca un momento relevante para la música latina y para el público internacional que sigue el Super Bowl más allá del deporte.

Cómo ver el Super Bowl y el medio tiempo en Ecuador

La transmisión está disponible en televisión por cable y señales internacionales, así como en plataformas de streaming que tengan los derechos del Super Bowl.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!