Show de medio tiempo de Bad Bunny EN VIVO: míralo aquí online en Disney+

Una de las mayores atracciones del Super Bowl LX es el show que realizará Bad Bunny en el medio tiempo. La elección del puertorriqueño ha estado rodeada de críticas y polémica ya que cantará íntegramente en español. Esto, más la reciente victoria histórica en los Grammy y su gran repertorio musical han hecho que los ojos del mundo estén atentos a su presentación.

El artista dará un espectáculo de 13 minutos cuando se acaben los dos primeros cuartos de la final entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks. El partido empezará a las 18:30 (hora de Ecuador) y aunque no hay horario fijo para que inicie el show del reguetonero, se calcula que será alrededor de las 20.

¿Cómo será el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX?

Bad Bunny ha sido claro en algo: su presentación será una fiesta. No una fiesta genérica, sino una profundamente anclada en sus raíces. En entrevistas recientes, evitó dar pistas concretas sobre el contenido del show, pero dejó entrever que el eje será la cultura puertorriqueña, presentada sin filtros ni traducciones innecesarias.

El adelanto difundido semanas atrás refuerza esa idea. La escena se abre con un árbol de flamboyán, una imagen cargada de memoria colectiva en Puerto Rico, mientras suena Baile inolvidable, una salsa moderna que resume la propuesta estética del álbum: tradición reinterpretada desde el presente.

Una de las preguntas más recurrentes es si el show será completamente en español. Todo apunta a que sí. Bad Bunny no ha hecho del idioma una limitación, sino una postura. Ya lo dejó claro cuando bromeó sobre aprender español antes del Super Bowl y, más recientemente, cuando afirmó que no hace falta entender cada palabra para sentir la música.

Bad Bunny para el Super Bowl Cortesía

Mira el show de Bad Bunny en vivo

Aunque no hay hora definida, lo recomendable es que desde las 20 ya sintonices el Super Bowl, si es que no te interesa ver el partido, para esperar que Bad Bunny comience a cantar. Para seguirlo puedes sintonizar el canal ESPN en las distintas cableras existentes como DirecTV, CNT, Claro, Xtrim y Zapping.

O seguirlo por streaming en Disney+, que empezará las transmisión a las 17 (hora de Ecuador). Para sintonizarlo online y en vivo métete a este link: https://www.disneyplus.com/es-419/browse/entity-ce7da1d6-53c0-475c-bc06-baacae9ea73d

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!