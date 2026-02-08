Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Bad Bunny (1)
Bad Bunny realizará el show del medio tiempo del Super Bowl 2026.EFE

Show de medio tiempo de Bad Bunny EN VIVO: míralo aquí online en Disney+

El cantante puertorriqueño cantará alrededor de las 20:00 (hora de Ecuador). Síguelo aquí

Una de las mayores atracciones del Super Bowl LX es el show que realizará Bad Bunny en el medio tiempo. La elección del puertorriqueño ha estado rodeada de críticas y polémica ya que cantará íntegramente en español. Esto, más la reciente victoria histórica en los Grammy y su gran repertorio musical han hecho que los ojos del mundo estén atentos a su presentación.

RELACIONADAS

El artista dará un espectáculo de 13 minutos cuando se acaben los dos primeros cuartos de la final entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks. El partido empezará a las 18:30 (hora de Ecuador) y aunque no hay horario fijo para que inicie el show del reguetonero, se calcula que será alrededor de las 20. 

¿Cómo será el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX?

Bad Bunny ha sido claro en algo: su presentación será una fiesta. No una fiesta genérica, sino una profundamente anclada en sus raíces. En entrevistas recientes, evitó dar pistas concretas sobre el contenido del show, pero dejó entrever que el eje será la cultura puertorriqueña, presentada sin filtros ni traducciones innecesarias.

RELACIONADAS

El adelanto difundido semanas atrás refuerza esa idea. La escena se abre con un árbol de flamboyán, una imagen cargada de memoria colectiva en Puerto Rico, mientras suena Baile inolvidable, una salsa moderna que resume la propuesta estética del álbum: tradición reinterpretada desde el presente.

Una de las preguntas más recurrentes es si el show será completamente en español. Todo apunta a que sí. Bad Bunny no ha hecho del idioma una limitación, sino una postura. Ya lo dejó claro cuando bromeó sobre aprender español antes del Super Bowl y, más recientemente, cuando afirmó que no hace falta entender cada palabra para sentir la música.

Bad Bunny para el Super Bowl
Bad Bunny para el Super BowlCortesía

Mira el show de Bad Bunny en vivo

Aunque no hay hora definida, lo recomendable es que desde las 20 ya sintonices el Super Bowl, si es que no te interesa ver el partido, para esperar que Bad Bunny comience a cantar. Para seguirlo puedes sintonizar el canal ESPN en las distintas cableras existentes como DirecTV, CNT, Claro, Xtrim y Zapping.

O seguirlo por streaming en Disney+, que empezará las transmisión a las 17 (hora de Ecuador). Para sintonizarlo online y en vivo métete a este link: https://www.disneyplus.com/es-419/browse/entity-ce7da1d6-53c0-475c-bc06-baacae9ea73d

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Show de medio tiempo de Bad Bunny EN VIVO: míralo aquí online en Disney+

  2. Doble crimen en Samborondón: Temor en Guachapelí por el asesinato de dos jóvenes

  3. Gobernación de Los Ríos niega presunto ataque contra la viceprefecta Mayra Díaz

  4. Estudia gratis en Guayaquil: becas para 29 carreras de tercer nivel disponibles

  5. Hombre fue asesinado a pedradas en La Libertad: se investiga quién era la víctima

LO MÁS VISTO

  1. Resultado Barcelona vs Inter: marcador final y resumen del “Partido de la Historia”

  2. Bad Bunny en el Super Bowl 2026: a qué hora verlo en Ecuador y dónde lo transmiten

  3. Pabel Muñoz sobre alto cobro de la tasa de basura: "En algunos casos no es un error"

  4. ¿Ya despidió Mario Godoy a Stalin Raza?

  5. Barcelona SC vs Inter Miami: hora, alineaciones y cómo ver el Partido de la Historia

Te recomendamos