Puskás 2025: FIFA reconoce la magia de Montiel, el mejor gol del año ya tiene ganador

El gol del delantero argentino que le dio la vuelta al mundo y se llevó el premio

El futbolista argentino Santiago Montiel, delantero del Club Atlético Independiente, fue galardonado con el Premio Puskás de la FIFA al mejor gol del año 2025 durante la ceremonia de los The Best celebrada en Doha, Qatar.

El tanto premiado se produjo el 11 de mayo de 2025, en el encuentro correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional argentina, ante Independiente Rivadavia de Mendoza. Tras un despeje defensivo luego de un tiro de esquina, la pelota quedó flotando en las inmediaciones del área grande. Montiel, de espaldas al arco y desde fuera del área, ejecutó una chilena precisa y potente que superó al guardameta Ezequiel Centurión, convirtiéndose en el único gol del partido (1-0) y clasificando a su equipo a la siguiente fase.

La FIFA destacó la ejecución por su técnica, agilidad y dificultad, describiéndola como un "momento mágico" que desafió las leyes de la física. El premio, nombrado en honor al legendario delantero húngaro Ferenc Puskás, reconoce el gol más estético anotado entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025, seleccionado mediante una votación combinada entre el público y un panel de expertos.

We'll never tire of this goal. 🤸‍♂️



Santiago Montiel with a Puskás award winner to remember. 💫 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

¿Quién es Santiago Montiel?

Montiel (2025), es el tercer argentino en ganar el premio Puskás después de Erik Lamela (2021) y Alejandro Garnacho (2024) Cortesía

Montiel, de 25 años y formado en las inferiores de River Plate antes de pasar por Argentinos Juniors, se convirtió en el tercer argentino en obtener este reconocimiento, sucediendo a Erik Lamela (2021) y Alejandro Garnacho (2024). En su mensaje de agradecimiento grabado, el jugador expresó: "No lo pensé, simplemente le di".

La chilena de Montiel superó a otras nominaciones destacadas, incluyendo goles de figuras como Lamine Yamal (Barcelona) y Declan Rice (Arsenal). Este galardón representa el primero otorgado a un tanto convertido en la liga argentina y el cuarto consecutivo para una chilena, consolidando la tendencia hacia este tipo de ejecuciones acrobáticas en el premio.

