PSG vs Tottenham HOY: Hora y dónde ver EN VIVO a Willian Pacho en Champions League

El defensor ecuatoriano lidera la defensa de Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones. Conoce aquí las alineaciones

El Parque de los Príncipes se viste de gala este miércoles 25 de noviembre para acoger un enfrentamiento crucial en la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. El Paris Saint-Germain (PSG), con la mira puesta en el liderato del grupo, recibe al invicto Tottenham Hotspur en un duelo que promete chispas y definirá el pulso en la parte alta de la tabla.

El vigente campeón francés, a pesar de su título, ha transitado con turbulencias en lo que va de la competición. Su reciente derrota 1-2 ante el Bayern Múnich en la jornada anterior encendió las alarmas sobre la irregularidad del equipo.

Además, el panorama defensivo se ha complicado para el técnico parisino. El equipo lamenta la sensible baja de Achraf Hakimi, lesionado tras una dura entrada en el último encuentro, un golpe que merma la proyección ofensiva por la banda derecha.

Willian Pacho es una de las figuras de Paris Saint-Germain. CORTESIA

Sin embargo, hay buenas noticias para la zaga. El defensor ecuatoriano Willian Pacho se perfila como titular, haciendo pareja de centrales con el capitán Marquinhos, tras haber recibido descanso en el partido más reciente de la Ligue 1. La solidez del tricolor será clave para frenar el ataque inglés.

Por su parte, el Tottenham llega a la capital francesa con el orgullo de ser uno de los equipos que aún no conoce la derrota en esta edición de la Champions League (dos victorias y dos empates).

No obstante, su moral fue puesta a prueba el pasado fin de semana, al sufrir una dolorosa goleada a manos del Arsenal en el derbi más reciente de la Premier League, una herida que buscarán sanar con un resultado positivo en Europa. El equipo de Londres necesita mantener su racha invicta para asegurar su posición.

El recuerdo del enfrentamiento más reciente entre ambos clubes está fresco. A inicio de temporada, en la Supercopa de Europa, el marcador terminó en un emocionante 2-2, con la posterior victoria del PSG en una dramática tanda de penales (4-3). Aquel partido es un claro indicativo de la paridad y la intensidad que se espera en el Parque de los Príncipes.

Alineaciones posibles de PSG y Tottenham

PSG: Chevalier; Zaire - Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Kvaratskhelia, Ramos y Barcola

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Palhinha, Bentancur; Kudus, Sarr, Ximons; Richarlison

¿Canales dónde ver en vivo PSG vs Tottenham en Champions League?

El cotejo entre Paris Saint-Germain, de Willian Pacho, y Tottenham se disputará este miércoles 26 de noviembre, a las 15:00 (hora de Ecuador) y se verá por las señales de ESPN 3, de Disney+ Premium y Estándar.

EN VIVO PSG vs Tottenham | Minuto a minuto del partido

