Presión sobre la Liga Pro para conocer detalles de sus contratos

La última reducción de valores por derechos de televisión instaló la incomodidad en varios clubes de fútbol ecuatoriano que ahora buscan respuestas por parte de la Liga Pro, pese a que la mayoría aprobó dicha disminución. Desde Universidad Católica, su presidente Pablo Ortiz, emprendió ya una campaña para presionar al organismo y que este entregue información completa de los contratos comerciales existentes.

Y es que la reducción ya había sido socializada con los clubes, que incluso el año pasado recibieron un adelanto de 5, de los 20 millones de dólares anuales por rubros de televisión que serían pagados en este periodo, en el cual existía la opción de una reducción a medio año, según todos conocieron. Aún así, hubo un par de clubes que se mostraron molestos y, de hecho, según conoció EXPRESO, se negaron a enviar su factura con el nuevo valor. Podrán hacerlo hasta esta semana.

Uno de esos dirigentes, que no quiso todavía pasar el documento tributario, charló con EXPRESO, aunque prefirió reservar su nombre. “De pronto nos mandaron un comunicado que mandemos la factura menos el 40%. Nosotros no la hemos mandado porque no estamos de acuerdo y veo que tienen alguna intención de solucionar el problema”, aseguró, agregando que esperan una reunión en LigaPro la próxima semana.

El directivo en cuestión felicitó la postura del presidente de Universidad Católica, Pablo Ortiz, quien ha salido a exigir cuentas claras. En su caso, no cuenta con un respaldo económico tan importante y dice depender en gran medida de los recursos que reparte la Liga Pro, con lo cual le resulta difícil salir públicamente a manifestar su malestar, aunque sí lo ha hecho de manera interna

U. Católica exige conocer informes económicos al detalle

El presidente del equipo capitalino, Ortiz, tal cómo lo explicó a este diario, está dispuesto a ir a instancias legales en busca de la información completa de los contratos que ha firmado el organizador del torneo, pues asegura que no conocen detalles de todo lo que ingresa a las arcas de la Liga Pro.

“A mi me eligieron en marzo del año pasado y en el primer o segundo Consejo de Presidentes de LigaPro ya expuse esto: que la información debería ser más clara, transparente y con mayores explicaciones, con la debida documentación, porque los dueños de Liga Pro somos los equipos de la serie A y B del Ecuador”, explica Ortiz.

El dirigente añadió que recientemente manifestó su pedido de conocer los informes financieros a Jorge Egüez y a Diego Castro, miembros de la Liga Pro. Lo hizo verbalmente en un encuentro durante un partido de fútbol, además de haber solicitado de manera directa a Miguel Ángel Loor vía chat.

La Liga Pro atraviesa una nueva reducción de valores por derechos de TV en este año. ARCHIVO

“Egüez y Castro me dijeron que cuando venga al país el señor Loor me invitaba a Guayaquil. De eso ya han pasado tres semanas”, alerta Ortiz, quien ha empezado a presionar a través de los medios de comunicación y esperará solo esta semana antes de llevar el tema a instancias legales.

Ortiz anuncia que, de no recibir respuesta, presentará un habeas data, recurso jurisdiccional que garantiza el acceso a toda la información de una entidad. Dicha acción podría darse esta misma semana, pues el dirigente esperaba hasta el viernes por una respuesta de la Liga Pro.

Otro de los clubes que ha mantenido una postura crítica sobre este tema es Independiente del Valle. Sin embargo, según pudo conocer este medio, actualmente prefieren reservar su postura, sobre todo por la dinámica política en la que entró la dirigencia del fútbol nacional, con la FEF y Liga Pro enfrentadas y muchos intereses moviéndose desde ya de cara a las elecciones de 2026 en la Ecuafútbol.

Los clubes no conocen detalles de contratos y comisiones en la Liga Pro

En enero de este año, durante el Congreso Ordinario del Fútbol Ecuatoriano, Andrés Larriva, dirigente de Independiente del Valle, hizo pública una de las dudas que comparte con varios dirigentes y que giran en torno a los ingresos del fútbol y las comisiones por contratos de publicidad que existen.

Mientras Larriva le consultaba a Francisco Egas, presidente de la FEF, sobre el porcentaje que representa la gestión comercial en ese ente, apuntaba que “en otros lados, hay gestiones comerciales que están comisionando montos realmente altos”.

Información enviada a TODOS los clubes:



- 25 DE OCTUBRE 2024

- ESTADOS FINANCIEROS 2023

- BALANCES 2023

- INFORME DE AUDITORES EXTERNOS



- 31 DE ENERO DE 2025

- CONTROL PRESUPUESTARIO Q4 2024



- 12 DE MAYO DE 2025

- PRESUPUESTO 2025



- 15 DE MAYO DE 2025… pic.twitter.com/4EagEOh1VE — Miguel Angel Loor (@miguelloor) July 15, 2025

De acuerdo a lo que se pudo saber, en la Liga Pro eso está a cargo de Enrique Avellán, quien es el director comercial y por ende negocia la mayoría de los contratos de publicidad, en los que, efectivamente, se paga por comisión, algo que es normal en el ámbito de la publicidad.

El debate radica en el porcentaje que se aplica, pues las posturas son variadas y depende del valor total del contrato para determinar una comisión.

Carla Cornejo, especialista en marketing deportivo, explicó a este medio que cuando la negociación es directa pueden manejarse montos desde el 10%, pero pueden alcanzar el 20%, o incluso más, en caso de que existan varios intermediarios. Pero, lógicamente: a más valor, menor porcentaje.

Liga Pro supera los 6 millones en ingresos por publicidad

EXPRESO pudo confirmar que en Liga Pro se paga un 15% de comisión habitualmente, pero que no existe una exclusividad hacía el director de comercialización, es decir Avellán.

Precisamente esos montos es lo que reclama conocer Ortiz en la LigaPro, pues habitualmente los presidentes de los equipos no tienen acceso a esa información, ni a más detalles en una negociación de este tipo.

Al respecto, aunque de manera oficial el encargado de prensa de Liga Pro no atendió el pedido de este medio, uno de los dirigentes explicó que no hay impedimento para que cualquier club revise esa información, pero que no son documentos que se puedan compartir porque “estarían en las redes sociales inmediatamente”.

Lo que sí se pudo conocer dentro de los informes que la Liga Pro entrega, y que suelen filtrarse a la prensa, fueron los valores que aporta la venta de publicidad al presupuesto. Por ejemplo, en este 2025, se registra que la Liga Pro contará con $6´´.365.310 en ese rubro.

Esos recursos son utilizados por la organización para cubrir sus gastos, alcanzando los $4.´459.424 entre sueldos, servicios básicos, arrendamientos, viáticos y otros. El restante, según consta en el presupuesto, se reinvierte en el torneo, puntualmente en arbitraje, logística de clubes, subsidios de transporte, capacitaciones, control doping, eventos e insumos deportivos.

Con todo eso, a decir de este breve informe de la Liga Pro, el dinero se gasta por completo y, de hecho, no alcanza, pues se registra un déficit de 1´´.188.823. Aunque cabe señalar que el documento no está actualizado al nuevo ingreso que se obtuvo con la renegociación del contrato con la casa de apuestas que acompaña ahora al nombre del torneo.

En AFNA se tratará sobre el pedido de cuentas que impulsa U. Católica

A la postura de Pablo Ortiz, de U. Católica, podrían sumarse esta semana otros clubes de la capital e incluso existe la posibilidad, según conoció EXTRA, de que la Asociación de Fútbol no Amateur de Pichincha (AFNA) podría aglutinar un pedido formal de información.

Todo dependerá de una reunión este miércoles en donde el organismo tratará el tema en el marco de un análisis semestral que lleva a cabo. “Tenemos que ver qué piensan los clubes, hay algunos que obviamente tienen cosas que no les gustan y nos contarán”, aseguró Nicolás Vega, gerente del organismo.

A su vez, en Liga Pro, se dará la reunión mensual de directorio, del que son parte los representantes de los clubes, incluso presidentes o los más visibles de su club como Alberto Jara (Técnico Universitario), Marco Pazos (El Nacional), Jorge Salazar (Macará), Marlon Granda (Libertad), Karina Chango (Mushuc Runa), entre otros.

