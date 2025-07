LigaPro: Aumenta la crisis financiera de los equipos por recorte de derechos de TV

Un nuevo golpe económico sufrieron los equipos ecuatorianos cuando la LigaPro notificó una reducción en los valores anuales que recibirían por los derechos de televisión.

Los 16 clubes de la Primera División fueron informados de que no recibirán los $20 millones ofrecidos a inicios de año, sino que ahora serán solo $16 millones, para ser repartidos entre todos. Esto causó molestia entre los dirigentes.

“Nosotros recibimos un comunicado de LigaPro en el que señalan que no facturemos el valor que nos estaban pagando hasta hace uno o dos meses, sino el equivalente a un 20 % o 24 % menos”, le contó a EXPRESO Pablo Ortiz, presidente de Universidad Católica.

Con los $20 millones iniciales, un elenco de la Serie A estaría recibiendo hasta $1,2 millones al año, algo que se habría cumplido en el primer semestre. Sin embargo, con la anunciada disminución quedarían $1 millón por club.

“Nosotros habíamos aprobado en diciembre pasado un acuerdo verbal u oral en el que, si hasta mediados de 2025 no llegábamos a cierto número de suscriptores, ellos podían bajar el 20 % del contrato, pero tengo conocimiento de que sí tienen esa cifra de abonados”, mencionó el presidente de Libertad FC, Marlon Granda.

La cantidad de inscritos a la que debía llegar Zapping, plataforma contratada por Xtrim para transmitir los partidos del campeonato nacional, era de 400.000 para mantener el acuerdo, una cifra que para Granda “hasta han sobrepasado, por lo que deberían pagarnos los $20 millones”.

El malestar dirigencial se presenta porque es un duro golpe al presupuesto de los clubes. “Eso significa que los equipos van a tener problemas en sus economías, más de lo que ya presentaban. Aunque nosotros tenemos más o menos ordenadas nuestras finanzas, también nos afecta, porque debemos reestructurar el presupuesto”, analizó Ortiz.

En esto estuvo de acuerdo el titular del cuadro lojano. “El problema es que un equipo quebrado ya no puede jugar al fútbol. Nosotros no podemos manejar un presupuesto en el que antes recibíamos $60 mil, $70 mil u $80 mil mensuales y ahora pasar a $35 mil. Con eso no se puede financiar una plantilla en estos tiempos”.

Desde el año pasado Zapping transmite los partidos de la Liga Pro en Ecuador GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

A este malestar se unió Marco Pazos, presidente de El Nacional, quien recordó que “antes de que nosotros lleguemos, el club recogía por el tema de derechos de televisión un poco más de $ 120 mil mensuales, mientras que en la actualidad recibimos cerca de $46 mil”.

Y admitió: “No nos quedó de otra que decir que aprobamos todo eso; no porque queríamos, sino porque no teníamos otra opción. Esa fue la negociación que tuvimos”.

LOS CLUBES POR EL MISMO CAMINO

Granda advirtió, además, que “puede suceder lo que pasó con Gol TV, que finalicemos el contrato y terminemos enredados en otro juicio”. El problema legal sigue su curso y si la LigaPro recibe una sentencia en contra, los equipos deberán pagar altos valores.

Además de este nuevo recorte presupuestario, a las escuadras locales se les descuenta el préstamo que la entidad que rige el fútbol profesional en Ecuador les habría realizado para pagar el arbitraje.

Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro, confirmó en su cuenta de X la disminución del valor de los derechos de televisión, además de otros rubros a descontar para cubrir préstamos realizados para pagar el arbitraje de 2024 y para “resolver cosas de los clubes”.

En su mensaje detalló que “para el 2025 se acordó por $15 millones (finalmente se logró que sea por $16 millones). Y de ahí en adelante, es decir desde el 2026, será de $20 millones, incluidos honorarios de árbitros”.

Noooo!



A ver Nico… Hubiera sido correcto que llame a LigaPro a contrastar.



El contrato de derechos audiovisuales firmado en julio 2024 es de 20MM + honorarios de arbitraje. Para el 2025 se acordó que sea de 15MM (finalmente se logró que sea de 16MM) y de ahí en adelante, es… https://t.co/nYxRP27v2Z — Miguel Angel Loor (@miguelloor) July 8, 2025

Y apuntó que “en el primer semestre no quisimos afectar a los clubes con la reducción de $16 millones (solo por 2025) porque se afectan las contrataciones y el armaje de los equipos. Pero en el segundo semestre sí hay que hacerlo”.

Aparte de esta reducción, a los dirigentes les quedan dudas sobre el destino de los fondos que recibirá la LigaPro por el nuevo acuerdo con Ecuabet, al que Loor calificó como el mejor de la historia.

Ortiz mostró su preocupación por la distribución de los dineros que ingresan a las arcas de la Liga Profesional. “Quiero conocer cuánto de esos ingresos es para los árbitros, para los clubes o para gastos administrativos de LigaPro, porque si usted supiera los sueldos de la gente de LigaPro, se va a caer como Condorito”, enfatizó.

