Fallece Carlos Coello Martínez, expresidente de la FEF y Barcelona SC

Ecuador despidió este 18 de julio a uno de los dirigentes más emblemáticos de su historia futbolística. A los 87 años falleció Carlos Coello Martínez, expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y figura central en la consolidación institucional del balompié nacional durante más de una década.

RELACIONADAS El recuerdo de Barcelona SC que aún entristece a Javier Burrai

Se fue en silencio. Un 18 de julio que ya no será igual. Ecuador recibió la noticia que duele como un gol en el último minuto… Carlos Coello Martínez, de 87 años, el hombre que sostuvo con fuerza los pilares de la Federación Ecuatoriana de Fútbol por más de una década, nos dijo adiós.

Y no fue cualquier adiós… fue el de un arquitecto de sueños, de un comandante que supo navegar los mares bravos de la dirigencia deportiva con el corazón en la tricolor. Todos lo llamaban Licenciado Coello.

El legado de Carlos Coello Martínez

Delfín vs Barcelona SC | El Ídolo peligra el puesto en LigaPro: ¿Qué pasa si pierde? Leer más

Porque no se va solo un ex presidente, se va un testigo y protagonista de una época donde el fútbol se escribía con pasión, con reuniones que duraban horas y decisiones que no siempre fueron fáciles. Trece años al mando de la FEF. También fue dirigente de Aso Guayas y Barcelona.

Carlos Coello Martínez hizo historia en la Federación Ecuatoriana de Fútbol al tomar una decisión visionaria: contratar al entrenador Dusan Draskovic, un técnico que no solo trajo nuevas ideas al balompié nacional, sino que se atrevió a recorrer el país profundo, trabajando en ciudades y cantones olvidados por el fútbol de élite.

Bajo su liderazgo, la tricolor comenzó a soñar en grande, y esa semilla de cambio fue sembrada gracias al respaldo firme de Coello, un dirigente que entendió que para crecer había que salir de la zona de confort.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRPIBETE AQUÍ.