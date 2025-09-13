Expreso
  Deportes

Piero Hincapié: el posible debut con Arsenal en Champions, Premier o Copa EFL
Piero Hincapié: el posible debut con Arsenal en Champions, Premier o Copa EFLCortesía

Piero Hincapié y su esperado debut en Arsenal: ¿será en Champions, Premier o Copa?

El futbolista ecuatoriano apareció en la lista de su nuevo equipo, pero se llevó una sorpresa. Arsenal ganó 3-0

Piero Hincapié vivió una sensación poco habitual en su carrera reciente: observar un partido desde el banquillo. El defensor ecuatoriano, recién fichado por el Arsenal, fue suplente este sábado 13 de septiembre en la goleada 3-0 frente al Nottingham Forest por la cuarta jornada de la Premier League. Para muchos, no fue sorpresa. El esmeraldeño apenas ha tenido dos entrenamientos con los Gunners y su adaptación recién comienza en Londres.

En el Emirates Stadium, los dirigidos por Mikel Arteta celebraron gracias a un doblete de Martín Zubimendi y otro tanto de Viktor Gyökeres. Fue la tercera victoria consecutiva del Arsenal en el torneo, un arranque sólido que ilusiona a la hinchada. Sin embargo, la expectativa en Ecuador y en Inglaterra apunta a un solo nombre: Piero Hincapié.

piero hincapie llega a entrenamiento arsenal s
Piero Hincapié (d) en la llegada a su primer entrenamiento con Arsenal.cortesia
¿Cuándo debutará Piero Hincapié con la camiseta roja y blanca?

El calendario ofrece tres escenarios tentadores. El primero, el martes 16 de septiembre, en el estreno de la Liga de Campeones ante Athletic Club, un escenario de máxima exigencia. 

El segundo, el domingo 21 frente al poderoso Manchester City, en un duelo clave de Premier League. Y el tercero, el miércoles 24 de septiembre en la Copa EFL, torneo que podría darle espacio a nuevas incorporaciones. Cualquiera de estos partidos marcaría el inicio de la etapa inglesa para el central de 23 años.

Piero Hincapié está listo para el debut en el Arsenal.
Piero Hincapié está listo para el debut en el Arsenal.Cortesía

El entrenador justifica la presencia de Piero

Mikel Arteta justificó su fichaje con claridad: “Piero es un jugador al que seguimos durante años. Tras la salida de Kiwior, necesitábamos un central que nos diera variantes. Puede jugar en diferentes posiciones y formaciones, y eso lo hace valioso”. Además, el DT español destacó que ya está en condiciones: “Sólo ha entrenado dos días, viene de un viaje largo con su selección y jugó muy bien contra Argentina. Está preparado para jugar”.

La expectativa crece. Arsenal lo fichó para reforzar la defensa en un año clave y los fanáticos ya cuentan las horas. El debut de Piero Hincapié no tardará en llegar y, cuando lo haga, será el inicio de un nuevo capítulo en su prometedora carrera europea.

