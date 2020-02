Los fanáticos no confían en que su equipo podrá darle la vuelta al conjunto ecuatoriano en el próximo partido de Copa Libertadores.

Llegaron más hinchas al Monumental Leer más

La derrota del Sporting Cristal de Perú ante Barcelona (4-0), en el juego de ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores, tiene en el borde del abismo al estratega del elenco limeño, Manuel Barreto.

Y es que tras la goleada recibida en Guayaquil, los hinchas del elenco cervecero se han ido en contra de Barreto, a quien lo señalan como el único responsable de la casi eliminación de su equipo en la Libertadores.

Desde la derrota frente a los toreros, el estratega de 37 años ha recibido insultos, amenazas y todo tipo de hostigamientos.

Dichos reclamos se trasladaron el domingo anterior, al juego que Sporting Cristal tuvo ante Real Garcilazo, por la fecha 2 del Torneo Descentralizado del fútbol peruano.

Pese a que el cuadro celeste venció 3-2 en condición de local, los miles de hinchas del Cristal le hicieron la vida imposible a Barreto.

“Oh, Barreto ya se va... Ya se va, ya se va, Barreto ya se va...”, cantaron los aficionados celestes.

Además, antes del compromiso del domingo, la barra principal del conjunto peruano, Extrema Celeste, colgó en Twitter una imagen con unas camisetas que formaban la frase “lárgate Barreto”, y sobre estas una pistola.

Imágen publicada en las redes de la barra principal del Sporting de Cristal. Twitter

Pero pese a este ambiente hostil, el DT peruano aseguró que no le teme a las amenazas y confía en que en el duelo de vuelta ante Barcelona, el jueves, podrá dar la remontada.

“El odio no me sorprende. Soy ajeno a eso a lo que digan, critiquen o canten. No le tomo atención, yo seguiré acá, muy seguro de mí y de mi capacidad Ahora solo pensamos en el duelo de vuelta para intentar igualar la serie”, sostuvo Barreto.

Roberto Palacios, uno de los históricos jugadores que tuvo el Soprting Cristal, también mostró su descontento con el DT limeño.

En una entrevista con el diario Ovación de Perú, el Chorri indicó que Barreto “no está capacitado para el puesto”.

Barcelona-Sporting Cristal: goles y resumen del apabullante triunfo Leer más

“Para llegar a un equipo grande hay que quemar etapas. Es impresionante que Barreto siendo técnico de reserva llegue de la noche a la mañana a dirigir la primera. ¿Qué hizo para obtener ese gran premio. Fue todo muy rápido”, indicó el también exjugador de la selección peruana.

Para avanzar a la siguiente fase, el cuadro peruano deberá vencer por más de cuatro goles a Barcelona.

El ganador de esta llave se medirá al vencedor de la llave entre Universitario de Deportes de Perú y Cerro Porteño de Paraguay.