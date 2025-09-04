Partido Ecuador vs. Paraguay: este será el marcador de hoy, según los hinchas y la IA

Ecuador busca romper una racha negativa histórica en Asunción ante Paraguay por las eliminatorias sudamericanas 2026

El partido entre Paraguay y Ecuador genera gran expectativa entre los seguidores del fútbol de ambos países.

La historia está para romperse. Los hinchas de la Tri se cargan de optimismo para el partido que Ecuador disputará este jueves 4 de septiembre ante Paraguay, por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

En el historial, la selección que hoy dirige Sebastián Beccacece perdió en las 9 ocasiones que visitó Asunción en este torneo. Sin embargo, eso no frena el sentimiento tricolor, que confía en que esta vez se pueda ganar en el estadio Defensores del Chaco.

Para el hincha José Valenzuela, “siempre hay una primera vez”. “Ya nos pasó contra Colombia y los comimos allá”, dijo, convencido de que la Tri se llevará un 1-0 con gol de Enner Valencia.

Ecuador y Paraguay empataron 0-0 en Quito, en el primer duelo de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Archivo

El aficionado Mauricio Carchi coincidió en el optimismo: “Ecuador tiene una gran defensa y delanteros que llegan marcando goles”, aunque advirtió que la Albirroja “se juega la vida”. Por ello, sostuvo que el marcador será un 2-1 a favor de Ecuador.

Estefanía Chévez, otra fiel seguidora de la Tri, agregó que el equipo de Beccacece “tiene una oportunidad de oro para sumar tres puntos en Asunción” y resaltó la importancia de este encuentro como preparación para la Copa del Mundo 2026, donde Ecuador ya tiene asegurada su clasificación.

El pronóstico de la inteligencia artificial

Gemini, la inteligencia artificial de Google, analizó el historial de ambas selecciones jugando en tierras paraguayas y el favoritismo que señalan las casas de apuestas para dictar su pronóstico:

Resultado más probable: Victoria de Paraguay por 1-0.

Otros resultados posibles: Empate 0-0 o 1-1. Un empate sería un resultado positivo para ambos equipos (Paraguay clasifica y Ecuador mantiene su racha de invictos en los últimos partidos).

“En resumen, aunque Ecuador es un equipo muy sólido defensivamente y llega con la tranquilidad de estar clasificado, la necesidad de puntos de Paraguay y su abrumador historial como local contra la Tri hacen que el equipo paraguayo sea el principal candidato a ganar el partido”, concluyó.

