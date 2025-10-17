Paris Saint Germain 3 - 3 Racing Estrasburgo: partidazo con presencia ecuatoriana

El PSG de William Pacho logró rescatar un empate de local ante el Racing Club de Estrasburgo de Kendry Paez

En el Parque de los Príncipes se vivió un partidazo entre el Paris Saint Germain y el Racing Club de Estrasburgo, equipos que tienen ecuatorianos dentro de sus plantillas. Por el lado del local, William Pacho ingresó en la segunda mitad del encuentro para corregir las falencias defensivas de los parisinos, mientras que Kendry Paez vio todo el partido desde la banca de suplentes.

El partidazo era casi que confirmado, ya que se enfrentaban el primero de la Ligue 1 que recibía en su reducto al segundo del torneo, uno buscando sacar distancia a sus perseguidores y el otro queriendo hacer historia y ponerse en la cima del torneo francés.

Ni William Pacho, ni Kendry Paez, saltaron como titulares en el partido, probablemente para darles descanso después de una fecha FIFA con la participación de los dos. Beraldo sustituía a William Pacho y el paraguayo Julio Enciso tomaba el lugar del exIndependiente del Valle, Kendry Paez.

Así fue el partidazo entre Paris Saint Germain y Racing Club de Estrasburgo

Joaquín Panichelli marcó un doblete y es el máximo anotador de la Ligue 1. Cortesía

Un partido con mucho en juego, el mejor equipo francés de los últimos años contra la actual revelación del torneo, disputaban el primer lugar de la Ligue 1 en el Parque de los Príncipes. A los 6' del partido ya se anotaba el primer gol, de parte de Barcola, que culminó una gran jugada después de un pase filtrado entre los defensores del Estrasburgo.

El partido empezaba a ser dominado por los locales, que no querían sorpresas en el partido. A los 26' del encuentro, Guela Due, uno de los defensores visitantes, alzo la cabeza y puso un centro preciso para Joaquín Panichelli, que puso el balón en la esquina más lejana del arco y marcó un golazo para el empate del equipo de Kendry Paez.

Minutos más tarde, una mala salida de los parisinos terminó en la alta recuperación del Racing de Estrasburgo. El balón le llegó a Alfonso Barco, que hizo una cucharita con el balón para que Moreira quede solo frente al arco y cruce la esférica para mandar a poner el 1-2 en el marcador.

Así terminaba el primer tiempo, con un PSG que caía ante la sorpresa del campeonato, que además, lo estaba superando futbolísticamente pese a tener menos posesión de balón. El segundo tiempo iniciaba con los locales yendo directamente a buscar el empate y la posterior remontada, pero en menos de 5 minutos de la segunda parte, Panichelli ponía el cuerpo para que Moreira reciba el balón, le ponga una pared, y lo deje solo contra Chevalier, que no pudo hacer nada para evitar el 3ro del Racing Club de Estrasburgo. Se gestaba la hazaña por medio de Panichelli.

Los minutos seguían pasando pero el PSG no desistió, y como Coca-Cola en el desierto, los de Luis Enrique se encontraron con un penal que Ramos concretó. Las cosas se ponían 2-3 a los 58' y el DT español decidió meter toda la carne al asador. Primero, aseguró la defensa sustituyendo a Beraldo y metiendo al compatriota William Pacho, arriba ingresó el georgiano Kvaratskhelia y Quentín Ndjantou.

Ya con más titulares en cancha, los parisinos empezaron a ser insistentes en el arco visitante. Un palo de Lee Kang-in casi ponía las cosas en tablas pero Ramos no pudo controlar el rebote de primeras y su remate fue repelido por el arquero Mike Penders. De tantas insistencias y tiros que pasaron cerca, llegaba el gol del empate, después de que Mayulu remate, Penders la tape, y el rebote le quede a la cabeza para simplemente empujarla y empatar el encuentro.

El PSG tuvo más oportunidades para ganar el partido, pero no las pudo aprovechar y luego de 96 minutos el partido acababa 3-3, repartiendo puntos para los dos y dejándole la punta del torneo en bandeja de plata al Marsella, que ganando, pasa a ser el nuevo líder de la Ligue 1.

