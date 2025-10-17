RJ Luis Jr. no jugará en la NBA: los Boston Celtics decidieron no firmarle contrato

A RJ Luis Jr., jugador con raíces ecuatorianas, no jugará en el equipo principal de los Celtics y disputará la G-League

El basquetbolista de sangre ecuatoriana jugó la pretemporada de la NBA con los Boston Celtics.

RJ Luis Jr., el basquetbolista de sangre dominicana y ecuatoriana, no podrá debutar en la NBA con los Boston Celtics esta temporada regular, luego de que el equipo decidió no firmarle un contrato para la plantilla principal. Aunque esto no significa que el de madre cuencana se vaya a quedar sin equipo, ya que jugará para los Maine Celtics de la G-League, una especie de liga de desarrollo conformada en su mayoría por filiales de equipos de la NBA.

El miércoles 15 de octubre, mediante sus redes sociales, los Boston Celtics anunciaron que desistieron de mantener a RJ Luis Jr. del equipo. Algunos medios apuntan a que su lesión en la ingle de hace un par de meses afecto su rendimiento, lo cual no lo dejó mostrarse lo suficiente como para ocupar una plaza en el más ganador de la NBA.

En un mensaje muy modesto, los Celtics dieron a entender que habían "desistido" del basquetbolista latino, lo cual generó un poco de confusión en los comentarios, donde también algunos fanáticos preguntaban cuándo volverá.

We have waived RJ Luis Jr. — Boston Celtics (@celtics) October 15, 2025

¿Cómo le fue a RJ Luis Jr. en su corto paso por los Boston Celtics?

De izquierda a derecha: Reggie Luis (padre), ⁠Rylee Luis (hermana), Verónica Luis (mamá) y Rj Luis Jr. durante su visita a la Mitad del Mundo. CORTESÍA

Luis Jr. jugó 3 partidos con los Celtics en pretemporada, los cuales fueron contra: Memphis Grizzlies, Toronto Raptors y Cleveland Cavaliers. El ecuatoriano jugó aproximadamente 8 minutos, anotó 8 puntos y consiguió 2 rebotes, dándole un promedio de 2 puntos, 0.7 rebotes y 0 asistencias por encuentro.

Puede que esto llegue a desilusionar al dominico-ecuatoriano, pero aún puede llegar a jugar con los Celtics la temporada siguiente. RJ Luis Jr. puede tomar el ejemplo de jugadores como: Sam Hauser y Luke Kornet, que pasaron por los Maine Celtics en la G-League, y que después fueron parte del 'roster' del equipo de Boston. Hauser sigue jugando para los Celtics, mientras que Kornet fue fichado por los San Antonio Spurs en junio del 2025.

