Liga de Quito vs Barcelona SC: Alineaciones confirmadas y dónde ver | LigaPro 2025

Barcelona SC visita a Liga de Quito este viernes 17 de octubre en la fecha 2 del hexagonal final de la LigaPro 2025

Barcelona SC visita a Liga de Quito en el estadio Casa Blanca.

Este viernes 17 de octubre de 2025, el estadio Casa Blanca será testigo de un duelo clave en la LigaPro 2025. Barcelona SC visitará a Liga de Quito en la fecha 2 del hexagonal final, un partido que se jugará desde las 20:15.

Posiciones en el hexagonal final: ¿Cómo llegan ambos equipos?

El Ídolo del Astillero llega a este compromiso ubicado en la segunda posición del grupo, acumulando 54 puntos.

Con la mira puesta en una victoria, Barcelona SC buscará acortar la distancia que lo separa del líder Independiente del Valle, que suma 67 puntos y en esta jornada enfrentará a Orense.

Barcelona SC busca recortar distancia con el líder Independiente del Valle.

Por su parte, Liga de Quito ocupa la tercera casilla con 52 unidades, lo que convierte a este partido en un duelo directo por mantenerse en la pelea por el título.

Barcelona SC sin Rivero: La estrategia de Ismael Rescalvo

El técnico Ismael Rescalvo tendrá que armar un plan sin su delantero estrella, Octavio Rivero, quien no podrá jugar por estar sancionado. Su posición será ocupada por Miguel Parrales.

Liga de Quito con plantel completo para enfrentar al Ídolo

Por otro lado, el equipo dirigido por Thiago Nunes contará con todas sus figuras disponibles, entre ellas Jeison Medina y Lucas Pastrán en la delantera, además de Bryan Ramírez en el medio campo, que son clave para la ofensivo de Liga de Quito.

Barcelona SC intentará imponer su juego y llevarse los tres puntos fuera de casa, mientras que Liga de Quito buscará aprovechar su localía para sumar y mantenerse cerca de los primeros puestos.

Las alineaciones confirmadas de Liga de Quito y Barcelona SC

Dónde ver en vivo el partido entre Barcelona SC y Liga de Quito

Los aficionados podrán seguir este encuentro en vivo por El Canal del Fútbol y Zapping Sports, disponibles tanto en la señal de televisión pagada como en sus plataformas digitales.

