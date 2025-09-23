Once Caldas vs. Independiente del Valle: los rayados sueñan con remontar en Manizales

IDV apela a su juego colectivo y experiencia internacional para avanzar. Once Caldas se aferra a los goles de Dayro Moreno

Mejorar la puntería y ser sólidos en defensa son los principales retos que Independiente del Valle deberá asumir este miércoles 24 de septiembre para intentar remontar la serie 2-0 ante Once Caldas y alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana.

Los rayados dejaron atrás el golpe sufrido en Quito y están obligados a mejorar su juego colectivo para tomarse el estadio Palogrande de Manizales, en Colombia.

El entrenador español Javier Rabanal tendrá que lidiar con la baja del central argentino Mateo Carabajal, quien fue expulsado en el juego de ida, y posiblemente sea reemplazado por el ecuatoriano Andy Velasco (28 años).

Dayro Moreno (c), de 40 años, marcó los dos goles del cuadro colombiano. KARINA DEFAS / EXPRESO

En el resto de la plantilla, todo apunta a que el técnico mantendrá la base que ha disputado la mayor parte del torneo, con presencia de tres argentinos: el portero Guido Villar; el experimentado central Richard Schunke, capitán del equipo desde hace casi ocho años; y el delantero Claudio Spinelli, autor de cuatro goles en la Sudamericana.

A ellos se sumarán referentes como los mediocampistas Jordy Alcívar y Juan Cazares, piezas clave en el plan para lograr la remontada y clasificar, por tercera vez en la historia del club, a las semifinales.

Del otro lado, el Once Caldas de Hernán Herrera confía en la jerarquía de Dayro Moreno. El delantero, de 40 años, firmó el doblete que le dio ventaja a los colombianos y es además el máximo artillero de la Sudamericana con 10 goles.

El Blanco Blanco sueña con alcanzar, por primera vez en su historia, las semifinales del torneo.

Fecha, hora y dónde ver el partido

Fecha: miércoles 24 de septiembre

Horarios: 19:30 (ECU / COL / PER), 20:30 (VEN / BOL), 21:30 (ARG / BRA / URU / PAR / CHI)

Dónde: estadio Palogrande, Manizales

Canales de Televisión y streaming: DSports (610 - 1610) y DGo

