Oficial: Estalin Segura reforzará la defensa de Emelec

La dirigencia de Emelec cerró el fichaje de Estalin Segura, quien se suma como refuerzo para el equipo azul

Emelec refuerza su defensa después de la salida de Luis Caicedo y Diogo Bagui.

Estalin Segura es anunciado como nuevo jugador del Club Sport Emelec el viernes 6 de febrero. El ex defensor central de SD Aucas venía entrenando desde hace dos días con los azules y ya fue oficialmente anunciado mediante redes sociales por el Ballet Azul.

Pese a las 10 sanciones FIFA que tiene Emelec, los eléctricos siguen sumando incorporaciones mientras esperan poder resolver sus obligaciones económicas. El 29 de marzo cerrará el mercado de fichajes de LigaPro y no se abrirá de nuevo hasta el 6 de julio del 2026.

Segura se suma a Gonzalo Nápoli y Vicente Sánchez (DT) como las nuevas caras en la plantilla Millonaria con la intervención de la FEF y Jose David Jiménez con Christian Noboa (únicos candidatos a la presidencia de Emelec) como colaboradores externos hasta el día de las elecciones el sábado 21 de febrero.

La carrera de Estalin Segura

Estalin Segura inició su trayectoria en categorías juveniles y equipos de la Serie B ecuatoriana, como América de Quito, Cuniburo y Universidad Católica B. Tiene 24 años y mide 1.86, su posición es la de defensa central.

A lo largo de su carrera, Segura ha militado en instituciones como Universidad Católica, Independiente Juniors, Chacaritas FC, Guayaquil City y especialmente SD Aucas, donde consolidó su regularidad.

En la temporada 2025 de la LigaPro Serie A, disputó 38 partidos con Aucas, anotó dos goles y se destacó por su presencia física, juego aéreo y anticipación, convirtiéndose en uno de los jugadores más utilizados del equipo oriental, perdiéndose únicamente dos partidos.

En febrero de 2026, el Club Sport Emelec anunció su incorporación como refuerzo para la temporada en curso.

