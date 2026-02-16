Intercolegial Nacional: Matías Vargas, el MVP con sueños de Cristiano Ronaldo

El jugador del CEBI fue la clave para que el equipo se corone campeón nacional ante el colegio Miraflores de Guayaquil

El extremo juvenil fue la figura de la final del Intercolegial nacioanal, que se desarrolló en Quito.

Llegar a ser futbolista profesional y triunfar como el portugués Cristiano Ronaldo son los objetivos que tiene el estudiante del colegio Internacional CEBI de Ambato Matías Vargas, quien condujo a su equipo al título de campeón de la Sub-17 del Intercolegial Nacional disputado hace pocos días.

Con un gol y una asistencia, el extremo se convirtió en la figura de la final desarrollada en el estadio de Liga de Quito, donde su institución se impuso por 2-0 a la Unidad Educativa Miraflores de Guayaquil.

“Es un sueño haber llegado al campeonato y haber hecho el gol; va dedicado a mi mamá y a mi papá y, aunque no estamos en un buen momento, creo que esto va a ser un impulso para salir adelante”, mencionó el jugador.

A pesar de no haber sido titular (ingresó en el minuto 54), a Vargas le bastaron menos de 20 minutos para cambiar la historia de la final, marcando el primero en el minuto 72 y asistiendo en el segundo, obra de César Cano.

En la celebración de su tanto hizo el típico gesto del “Siuu” de CR7, su referente. “Me inspiro en la determinación con la que juega Cristiano Ronaldo; eso me ha ayudado a salir adelante y me motiva”, reveló.

El futbolista, quien pertenece también a las formativas de Mushuc Runa, tiene además como referentes al colombiano James Rodríguez y al ecuatoriano Kendry Páez, aunque de este último solo pone atención en “su forma de jugar”, dijo con una sonrisa.

Su historia

Los inicios de Vargas en el fútbol se dieron tras recibir como regalo de su papá (William) el primer balón, a sus ocho años; ahí empezó el camino que tiene como objetivo llegar a ser profesional.

“Mi papá también jugaba, pero creo que yo salí un poco mejor (sonríe). Él me dice que sea humilde y una buena persona para llegar a conseguir grandes cosas”, mencionó el estudiante de segundo de bachillerato.

“El fútbol fue lo que siempre me entretuvo e hice siempre, en la escuela, colegio, cuando salía de clases. Creo que no puedo apartarme de la pelota”, reveló Matías mientras esperaba recibir el trofeo del Intercolegial de manos del seleccionador nacional Sebastián Beccacece, invitado especial en la final que motivó aún más a los jugadores.

El director técnico del CEBI, Juan Carlos Ávila (d), fue reconocido como el mejor DT del campeonato y recibió el premio de manos de Sebastián Beccacece JUAN RUIZ / EXPRESO

Visión del entrenador

El director técnico del CEBI, Juan Carlos Ávila, quien fue reconocido como el mejor DT del campeonato, dio su criterio sobre Vargas y el resto de sus dirigidos, quienes forman parte, también, de las formativas de otros clubes ambateños importantes como Macará y Técnico Universitario, por un convenio especial que tiene el colegio.

“Es importantísimo ganar este tipo de torneos, porque a los chicos les va a servir para ir madurando y trazando sus carreras. Mis jugadores se sacrificaron y esforzaron y allí están los resultados”, mencionó el estratega que fue bañado en agua por sus dirigidos en son de festejo.

Desde ya, la organización del Intercolegial Nacional trabaja en el desarrollo de la segunda edición para el próximo año.

