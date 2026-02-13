Thomas More hace historia y se consagra tricampeón de la Copa Samborondón

Con 104 puntos y 12 títulos en varias disciplinas, el centro educativo se coronó tricampeón del intercolegial de Samborondón

Más de 200 estudiantes representaron al colegio y destacaron en fútbol, básquet, vóleibol, atletismo y natación, demostrando talento y trabajo en equipo.

La Unidad Educativa Thomas More volvió a escribir su nombre en lo más alto del deporte estudiantil al coronarse tricampeón de la Copa Samborondón, certamen que reúne a los colegios más representativos del cantón y promueve la vida saludable entre niños y jóvenes.

El plantel logró el primer lugar con 104 puntos, superando a instituciones como Colegio Menor, Nuevo Mundo, Torremar, Delta, Liceo Panamericano, Monte Tabor, Colegio Samborondón y 31 de Octubre, entre otros. Gracias a su desempeño, el Thomas More obtuvo 12 copas en las distintas categorías y disciplinas deportivas.

Delegación de más de 200 estudiantes brilló en cinco disciplinas del intercolegial

Más de 200 estudiantes integraron la delegación del colegio, destacándose en fútbol, básquet, vóleibol, atletismo y natación, disciplinas en las que demostraron constancia, trabajo en equipo y alto nivel competitivo.

La premiación se realizó el sábado 31 de enero en el campus de la Unidad Educativa Thomas More. Durante el acto, el alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, felicitó a los más de 2.500 estudiantes participantes y destacó que “el deporte es unión, es salud, es disciplina”.

Por su parte, Vickie Weber, rectora del plantel, agradeció al Municipio por impulsar este tipo de iniciativas y resaltó que el deporte “forma buenos ciudadanos y aleja a los jóvenes de los malos hábitos y la violencia”.

Con este nuevo logro, la Unidad Educativa Thomas More reafirma su compromiso con el deporte como eje fundamental de su modelo pedagógico. “Estamos orgullosos de obtener el tricampeonato de la Copa Promesas de Samborondón y de unirnos a los objetivos de la Municipalidad para construir una sociedad más saludable y unida”, señaló la institución.

En la tabla general, Thomas More se ubicó como Tri Gran Campeón con 104 puntos, mientras que Colegio Menor alcanzó el segundo lugar con 54 puntos, consolidando una edición marcada por el talento y la sana competencia estudiantil.

