El Festival Intercolegial de Cine abre su convocatoria para los jóvenes creadores

La 14ª edición del certamen trae premios de hasta $1.000, talleres gratuitos y una nueva categoría para videoclips musicales

La 14ª edición del Festival Intercolegial de Cine (FIC) ha lanzado oficialmente su convocatoria para estudiantes y jóvenes de todo Ecuador. Este evento busca inspirar a nuevos talentos con un proceso de formación gratuita, mentorías profesionales y premios, incluyendo $1.000 para el mejor cortometraje y una nueva categoría de videoclip.

¿Cuál es el propósito del festival?

El FIC se ha consolidado como un espacio clave para que los jóvenes puedan expresar su creatividad, aprender de la mano de expertos de la industria audiovisual y exhibir sus historias a nivel nacional e internacional.

El objetivo del FIC no es solo un concurso, sino un proceso formativo gratuito que cada año conecta a cientos de estudiantes con las herramientas necesarias para producir sus propios cortometrajes. La iniciativa busca descentralizar el talento y demostrar que el cine de calidad también nace en las aulas, barrios y comunidades fuera de las grandes urbes.

“Queremos que los estudiantes sepan que sus historias importan, que el cine también nace en sus colegios y que tienen el respaldo para llevar sus ideas más lejos”, señaló Elsa Cortés, Coordinadora General del FIC.

En la edición anterior, participaron 69 cortometrajes de 34 cantones, 16 de ellos rurales. Comunidades como Puerto Quito, Cariamanga, Salcedo y El Coca cultivaron logros significativos, demostrando que el talento es diverso y geográficamente amplio.

Premios para esta edición

Premio al Mejor Cortometraje: $1.000 en efectivo.

Reconocimientos tecnológicos y de formación: Se premiarán 16 categorías, incluido el mejor afiche.

Nueva categoría de Mejor Videoclip: Un espacio creado para que la música escolar y los talentos musicales también lleguen a la pantalla grande.

Fechas claves que debes conocer

Convocatoria: Desde el 8 de septiembre de 2025.

Inscripciones al concurso: Del 15 de septiembre al 18 de diciembre de 2025.

Inscripciones a talleres: Del 15 de septiembre al 3 de octubre de 2025.

Periodo de formación: Del 4 al 29 de octubre de 2025.

Recepción de cortometrajes: Del 1 al 19 de diciembre de 2025.

Premiación: 21 de febrero de 2026.

